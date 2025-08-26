Set đồ nghìn USD của Ý Nhi khi đi học ở Australia

Ý Nhi vừa khoe set đồ đi học ngày mưa với các gam màu trung tính. Hoa hậu phối áo khoác cùng chân váy bút chì chất liệu dạ ấm áp, phù hợp với thời tiết Sydney ngày đông. Người đẹp chọn set phụ kiện nghìn USD của Louis Vuitton gồm khăn quàng họa tiết Monogram giá 1.010 USD (khoảng 27 triệu đồng) và túi xách Neverfull giá 2.100 USD (hơn 55 triệu đồng) để làm điểm nhấn cho tổng thể. Hai món phụ kiện mà Ý Nhi sử dụng đều theo phong cách thanh lịch, là những thiết kế kinh điển của nhà mốt Pháp.

Ý Nhi khoe set đồ thanh lịch đến trường.

Cô diện set phụ kiện giá xấp xỉ trăm triệu đồng.

Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia học tập trong tháng 8. Cô đang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney. Khi đi học, Ý Nhi giữ phong cách năng động, đơn giản nhưng thường tạo điểm nhấn bằng những món phụ kiện hàng hiệu.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô cao 1,75 m, số đo 79-59-89 cm, đăng quang Miss World Vietnam 2023. Cuối năm 2023, vì vướng nhiều ồn ào phát ngôn, cô thông báo tạm rời showbiz để sang Australia du học. Tại Australia, cô thuê nhà sống cùng em họ. Cô tự nấu ăn, đi làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt. Hồi tháng 5, cô tạm dừng việc học để thi Miss World ở Ấn Độ và vào top 40 chung cuộc.