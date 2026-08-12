Vương miện trị giá 2 triệu USD của Miss World có gì đặc biệt?

Từ ngày 8/8, hàng loạt thí sinh đến từ Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Anh, Pháp, Phần Lan, Ghana, Mexico... đã có mặt tại Việt Nam, chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện Miss World 2026. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng đã nhập cuộc, sẵn sàng tranh tài cùng các người đẹp quốc tế.

Hoa hậu Thế giới - Miss World được biết đến là một trong những đấu trường sắc đẹp lâu đời và có ảnh hưởng nhất thế giới. Ra đời từ năm 1951, cuộc thi theo đuổi thông điệp "Beauty with a Purpose" (Sắc đẹp vì mục đích cao cả), đề cao những người phụ nữ không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có lòng nhân ái và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Một trong những biểu tượng gắn liền với hành trình ấy là chiếc vương miện Blue Rhinestones dành cho ngôi vị Hoa hậu, được cho là có giá trị lên tới 2 triệu USD, tương đương khoảng 45 tỷ đồng.

Đương kim Hoa hậu Thế giới - Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri. (Ảnh: BTC)

Chiếc vương miện gắn với lịch sử Miss World

Miss World được tổ chức lần đầu vào năm 1951, tuy nhiên đến năm 1955, cuộc thi mới chính thức có chiếc vương miện dành cho người đăng quang. Người đẹp Venezuela Carmen Susana Duijm là người đầu tiên được đội chiếc vương miện danh giá dành cho Hoa hậu Thế giới.

Trong nhiều thập niên, vương miện Miss World từng trải qua nhiều lần thay đổi thiết kế. Mẫu vương miện đã được thay đổi khoảng 11 lần trong lịch sử cuộc thi trước khi Blue Rhinestones trở thành thiết kế gắn bó lâu dài với Miss World.

Từ năm 1979, vương miện Blue Rhinestones chính thức đồng hành cùng cuộc thi. Sau đó, chiếc vương miện này dần trở thành một phần nhận diện của Miss World, gắn với lịch sử và thông điệp mà cuộc thi theo đuổi.

Biểu tượng của thông điệp"Beauty with a Purpose"

Blue Rhinestones nổi bật với sắc xanh cùng những chi tiết mô phỏng hình tượng trái đất. Màu xanh được xem như gợi liên tưởng đến hòa bình, lòng nhân ái và tinh thần hướng tới cộng đồng - những giá trị nằm ở trung tâm của thông điệp "Beauty with a Purpose".

Điểm đặc biệt khác của Blue Rhinestones nằm ở chất liệu và giá trị chế tác. Chiếc vương miện được cho là sử dụng vàng cùng kim cương, sapphire và nhiều loại đá quý khác, trong đó có ngọc lam và pha lê.

Theo những thông tin được công bố, giá trị của Blue Rhinestones có thể lên tới khoảng 2 triệu USD (tương đương khoảng 45 tỷ đồng). Ban đầu, chiếc vương miện không phải do Miss World đặt làm mà là món quà mà nữ hoàng Elizabeth II đã tặng để tôn vinh những hoạt động ý nghĩa của tổ chức.

Đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. (Ảnh: BTC)

Tính đến nay, Miss World đã quyên góp, giúp đỡ các nước nghèo được gần 1 tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, các hoa hậu chỉ được đội vương miện gốc trong đêm đăng quang, còn sau đó sẽ đội vương miện phiên bản trị giá 700.000 USD (hơn 16 tỷ đồng). Chiếc vương miện như một sự cam kết của các Hoa hậu về một sứ mệnh cao cả hơn cho xã hội, cộng đồng.

Miss World lần thứ 73 sẽ được tổ chức từ ngày 8/8 đến 5/9 với chuỗi hoạt động trải dài tại ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang. Bên cạnh các phần thi chuyên môn, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm du lịch, thể thao và các chương trình cộng đồng nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.