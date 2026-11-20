Ở tuổi 40, cân nặng không còn là thước đo duy nhất để đánh giá vóc dáng. Những thay đổi về vòng eo, khối cơ, sức bền và khả năng vận động có thể phản ánh chính xác hơn tình trạng thể chất, giúp phụ nữ nhận biết cơ thể đang khỏe lên hay suy giảm theo tuổi tác. Vì vậy, thay vì chỉ đứng lên bàn cân mỗi sáng, phụ nữ nên theo dõi một số chỉ số và khả năng vận động dưới đây.

Đo vòng eo thay vì chỉ nhìn cân nặng

Dùng thước dây đo vòng eo tại vị trí giữa xương sườn cuối và mào chậu, giữ thước vừa sát da, không siết chặt, đo sau khi thở ra tự nhiên để theo dõi sự thay đổi mỡ bụng qua từng tháng. Ảnh: WebMD

Vòng eo là một trong những chỉ số đáng theo dõi nhất khi đánh giá sự thay đổi vóc dáng ở phụ nữ trung niên. Sau tuổi 40, một người có thể duy trì cân nặng gần như cũ nhưng mỡ lại tập trung nhiều hơn quanh bụng, trong khi khối cơ ở tay, chân giảm dần.

Sự suy giảm estrogen trong giai đoạn mãn kinh góp phần làm tăng tích tụ mỡ bụng. Đây cũng là yếu tố cần lưu ý bởi mỡ nội tạng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Để kiểm tra, phụ nữ có thể dùng thước dây đo vòng eo tại điểm giữa xương sườn cuối, thường nằm gần ngang rốn. Nên đo vào buổi sáng, trước khi ăn, trong tư thế đứng thẳng và thở ra tự nhiên.

Một cách đánh giá khác là lấy số đo vòng eo chia cho chiều cao. Theo hướng dẫn của Viện Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia Anh (NICE), tỷ lệ dưới 0,5 được xem là mức không làm tăng nguy cơ sức khỏe do mỡ bụng; từ 0,5 đến dưới 0,6 là mức cần lưu ý, còn từ 0,6 trở lên cho thấy nguy cơ cao hơn. Chẳng hạn, phụ nữ cao 1,55 m nên hướng đến vòng eo dưới 77,5 cm. Nếu vòng eo giảm dần trong khi cân nặng ít thay đổi, đây có thể là dấu hiệu tích cực cho thấy lượng mỡ vùng bụng đang được kiểm soát tốt hơn.

Theo dõi tỷ lệ mỡ và khối cơ

Cân nặng giảm không đồng nghĩa vóc dáng cải thiện. Nếu giảm cân chủ yếu do mất cơ, cơ thể có thể trở nên thiếu săn chắc, sức mạnh suy giảm và khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng. Một số nghiên cứu về phụ nữ trong giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh ghi nhận xu hướng thay đổi thành phần cơ thể, trong đó khối nạc giảm và mỡ tập trung nhiều hơn ở vùng bụng. Vì vậy, việc theo dõi khối cơ và tỷ lệ mỡ có ý nghĩa hơn so với chỉ quan sát con số trên bàn cân.

Phụ nữ có thể kiểm tra thành phần cơ thể bằng máy phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) tại các cơ sở y tế, phòng tập hoặc trung tâm dinh dưỡng. Một số cân điện tử hiện nay cũng có chức năng ước tính tỷ lệ mỡ, khối cơ và lượng mỡ nội tạng. Tuy nhiên, các chỉ số từ cân điện tử chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo lượng nước trong cơ thể, thời điểm đo và tình trạng ăn uống. Để theo dõi tiến triển, nên đo vào cùng thời điểm trong ngày, trong điều kiện tương tự và so sánh kết quả sau khoảng 4-8 tuần.

Nếu tỷ lệ mỡ giảm, khối cơ được duy trì hoặc tăng lên, đây là tín hiệu tốt ngay cả khi cân nặng không thay đổi nhiều. Ngược lại, cân nặng giảm nhanh nhưng khối cơ cũng giảm đáng kể có thể cho thấy chế độ ăn hoặc tập luyện chưa phù hợp.

Thử sức mạnh cơ bắp bằng động tác đứng lên ngồi xuống

Sức mạnh cơ bắp là yếu tố quan trọng quyết định vóc dáng có săn chắc và khả năng vận động có được duy trì hay không. Sau tuổi 40, phụ nữ nên quan tâm đến sức mạnh của cơ đùi, mông, bụng, lưng và tay thay vì chỉ tập trung vào việc giảm mỡ.

Bài đánh giá đứng lên ngồi xuống trong 30 giây của CDC Mỹ. Ảnh minh họa

Một cách kiểm tra đơn giản tại nhà là bài thử đứng lên ngồi xuống trong 30 giây được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sử dụng trong bộ công cụ đánh giá khả năng vận động. Cách thực hiện là chuẩn bị một chiếc ghế chắc chắn, không có tay vịn. Người tập ngồi ở giữa ghế, hai chân đặt trên sàn, khoanh tay trước ngực. Khi bắt đầu tính giờ, đứng thẳng hoàn toàn rồi ngồi xuống, lặp lại động tác trong 30 giây. Đếm số lần đứng lên hoàn chỉnh.

Bài kiểm tra này chủ yếu đánh giá sức mạnh và sức bền của nhóm cơ thân dưới. CDC sử dụng các mốc tham chiếu theo độ tuổi, đặc biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên. Với phụ nữ ở độ tuổi 40-50, có thể ghi lại kết quả ban đầu rồi kiểm tra lại sau 4-6 tuần để nhận biết sự tiến bộ, thay vì áp dụng máy móc các ngưỡng của nhóm tuổi cao hơn.

Nếu số lần đứng lên tăng, động tác thực hiện nhẹ nhàng hơn, không cần dùng tay chống vào ghế, đó là dấu hiệu sức mạnh cơ chân đang cải thiện. Ngược lại, nếu ngày càng khó đứng lên, nhanh mỏi hoặc mất thăng bằng, nên chú ý đến việc rèn luyện sức mạnh và trao đổi với chuyên gia nếu tình trạng kéo dài.

Kiểm tra sức bền bằng một buổi đi bộ nhanh

Một vóc dáng khỏe mạnh không chỉ thể hiện ở số đo mà còn ở khả năng duy trì hoạt động thể chất. Phụ nữ có thể dùng đi bộ nhanh để đánh giá sức bền tim phổi và theo dõi sự tiến bộ theo thời gian.

Chọn một cung đường bằng phẳng, đi bộ liên tục trong 15-20 phút với tốc độ nhanh vừa sức. Ghi lại quãng đường, thời gian hoàn thành, cảm giác hụt hơi và mức độ mệt sau khi kết thúc. Sau vài tuần tập luyện, nếu có thể đi xa hơn trong cùng khoảng thời gian, duy trì tốc độ ổn định và ít mệt hơn, sức bền có thể đang được cải thiện. Một dấu hiệu tích cực khác là cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi vận động.

Có thể sử dụng đồng hồ thông minh để theo dõi nhịp tim khi đi bộ và sau khi kết thúc. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào một con số nhịp tim để kết luận thể lực tốt hay xấu, bởi kết quả còn phụ thuộc vào tuổi, thuốc đang sử dụng, tình trạng sức khỏe và cường độ vận động.

Đánh giá khả năng giữ thăng bằng và độ linh hoạt

Đứng một chân trong 10-20 giây, giữ thân người thẳng, mắt nhìn về phía trước và không bám vào điểm tựa; thực hiện lần lượt với cả hai chân để kiểm tra khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Ảnh: Health

Đây là cách kiểm tra thường bị bỏ qua khi phụ nữ đánh giá vóc dáng. Tuy nhiên, khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các nhóm cơ và thực hiện những chuyển động cơ bản phản ánh phần nào chất lượng vận động của cơ thể.

Có thể thử đứng bằng một chân trong khoảng 10-20 giây, thực hiện gần tường hoặc một điểm tựa để đảm bảo an toàn. Sau đó đổi chân và so sánh khả năng giữ thăng bằng giữa hai bên.

Một bài kiểm tra khác là ngồi xuống rồi đứng lên từ sàn nhà hoặc bước lên một bậc cầu thang mà không cần vịn tay. Nếu những hoạt động này trở nên dễ dàng hơn, cơ thể có thể đang cải thiện sức mạnh, khả năng phối hợp và độ linh hoạt. Ngược lại, nếu thường xuyên loạng choạng, khó đứng một chân, cứng khớp hoặc phải dùng tay hỗ trợ khi đứng lên, phụ nữ nên chú ý đến việc tập luyện các nhóm cơ trung tâm, cơ chân và những bài tập cải thiện thăng bằng.

Ở tuổi 40, mục tiêu quan trọng không nhất thiết là giảm thêm vài kg mà là duy trì tỷ lệ cơ - mỡ hợp lý, sức mạnh và khả năng vận động. Một người có thể không giảm cân nhưng vòng eo nhỏ hơn, cơ bắp săn chắc hơn và sức bền tốt hơn. Đây vẫn là những tiến triển đáng ghi nhận. Phụ nữ nên ghi lại các chỉ số ban đầu, kiểm tra định kỳ mỗi 4-8 tuần và thực hiện trong điều kiện tương tự để dễ so sánh. Nếu vòng eo tăng liên tục, sức mạnh suy giảm hoặc cân nặng thay đổi bất thường, nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân.

Điều quan trọng là không để áp lực về cân nặng che lấp những dấu hiệu tích cực khác. Một cơ thể khỏe mạnh ở tuổi trung niên không chỉ nằm ở vẻ ngoài thon gọn mà còn ở khả năng vận động linh hoạt, duy trì cơ bắp và có đủ sức lực cho các hoạt động hàng ngày.