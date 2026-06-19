Thanh Thủy gây sốt với váy xuyên thấu táo bạo tuổi 24

Thanh Thủy tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi đăng tải bộ ảnh mới trên trang cá nhân. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng thần thái cuốn hút, nàng hậu nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, Thanh Thủy xuất hiện tại một không gian ngập tràn ánh nắng với khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Người đẹp lựa chọn thiết kế váy màu hồng nhẹ nhàng, tôn lên vẻ nữ tính và thanh thoát.

Chất liệu mềm mại cùng những chi tiết tinh tế giúp nàng hậu khoe khéo vóc dáng cân đối và vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Trước ống kính, Thanh Thủy tự tin thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau, từ dịu dàng, e ấp đến cuốn hút, sang trọng. Mái tóc buông tự nhiên cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật những đường nét hài hòa trên gương mặt của người đẹp.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh của Thanh Thủy nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Không ít khán giả nhận xét rằng nàng hậu ngày càng trưởng thành về phong cách và thần thái sau thời gian hoạt động trong làng giải trí.

Bên cạnh đó, cũng có khán giả nhận xét Thanh Thủy có phần thon gọn hơn trước, khiến vóc dáng của cô thêm phần thanh mảnh.

Huỳnh Thị Thanh Thủy là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng nhan sắc Việt Nam hiện nay. Sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, cô sở hữu chiều cao 1m76 cùng vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại. Trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam và Quốc tế, Thanh Thủy tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dự án thiện nguyện và nhiều chương trình quảng bá hình ảnh đất nước. Sự tự tin, bản lĩnh cùng phong thái chuyên nghiệp giúp cô nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng.