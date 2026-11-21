1. Uống cà phê trước khi tập có lợi ích rõ hơn

Một ly cà phê trước giờ ra sân, vào phòng tập đã trở thành thói quen của nhiều người. Caffeine, hoạt chất chính trong cà phê, là một trong những chất hỗ trợ thành tích thể thao được nghiên cứu nhiều nhất.

Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tỉnh táo, tập trung và phản xạ nhanh hơn. Caffeine còn làm giảm cảm giác mệt mỏi, giảm cảm nhận gắng sức khi tập. Nhờ đó, người tập có thể chạy lâu hơn, đạp xe bền hơn, thực hiện thêm vài lần nâng tạ hoặc duy trì cường độ cao lâu hơn.

Caffeine cũng làm tăng giải phóng adrenaline, giúp cơ thể huy động acid béo từ mô mỡ để làm năng lượng. Tuy vậy, mức tăng đốt mỡ này khá khiêm tốn. Uống cà phê không thể thay thế chế độ ăn hợp lý và vận động đều đặn trong giảm mỡ.

Do caffeine thường đạt nồng độ cao nhất trong máu khoảng 30 - 60 phút sau khi uống nên thời điểm phù hợp là uống cà phê khoảng 30 - 60 phút trước buổi tập.

Caffeine trong cà phê có thể giúp cải thiện hiệu quả tập luyện nếu dùng đúng cách. Ảnh minh họa Pexels.

2. Uống bao nhiêu là đủ?

Các nghiên cứu thường dùng liều caffeine khoảng 3 - 6 mg cho mỗi kg cân nặng. Tuy nhiên, liều thấp hơn, khoảng 2 - 3 mg/kg, cũng đã có thể mang lại lợi ích, trong khi ít gây tác dụng phụ hơn. Với một người nặng 60 kg, liều 2- 3 mg/kg tương đương khoảng 120 - 180 mg caffeine. Như vậy, một đến hai cốc cà phê đen không đường, không sữa trước khi tập là đủ với phần lớn mọi người.

Cần lưu ý rằng lượng caffeine trong cà phê thay đổi rất nhiều. Cà phê phin pha từ hạt robusta, loại phổ biến ở Việt Nam, thường có nhiều caffeine hơn cà phê từ hạt arabica.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), người trưởng thành khỏe mạnh không nên dùng quá 400 mg caffeine mỗi ngày từ mọi nguồn. Người tập nên cộng cả cà phê, trà, nước tăng lực... để tránh vượt mức này.

3. Uống cà phê sau khi tập có lợi không?

Một số nghiên cứu nhỏ trên vận động viên sức bền cho thấy dùng caffeine kèm tinh bột sau tập có thể giúp nạp lại glycogen trong cơ nhanh hơn. Lợi ích này chủ yếu có ý nghĩa với vận động viên phải tập nhiều buổi trong ngày, cần phục hồi nhanh. Với người tập luyện thông thường, uống cà phê sau tập không mang lại lợi ích rõ rệt cho việc tăng cơ hay phục hồi.

Bất lợi lớn nhất của việc uống cà phê sau tập là ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhất là khi tập vào buổi chiều tối. Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ, khiến người tập khó ngủ, ngủ không sâu. Trong khi đó, giấc ngủ lại đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và phát triển cơ bắp. Vì vậy, nếu tập buổi tối, người tập nên tránh uống cà phê cả trước và sau khi tập, và không nên uống cà phê trong khoảng 6 giờ trước khi đi ngủ.

4. Uống cà phê thế nào cho đúng?

Người tập nên ưu tiên cà phê đen hoặc ít đường. Một ly cà phê sữa đá nhiều sữa đặc, đường có thể chứa đáng kể năng lượng, không phù hợp với người đang giảm cân. Ngoài ra, uống cà phê lúc đói khiến tác dụng của caffeine mạnh hơn và dễ gây cồn cào, khó chịu dạ dày, hồi hộp, run tay. Người gặp các tình trạng này nên ăn nhẹ trước khi uống, chọn cà phê nhẹ hơn hoặc giảm lượng uống.

Người không quen uống cà phê nên thử với lượng nhỏ trong các buổi tập thông thường, không uống lần đầu vào ngày thi đấu. Bên cạnh đó, uống cà phê không thay thế được việc uống nước. Người tập vẫn cần bù đủ nước trước, trong và sau khi tập.