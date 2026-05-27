Vẻ sexy của hoa hậu Thanh Thủy

Hôm 26/5, Thanh Thủy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe vẻ gợi cảm trong một chuyến đi biển. Bài đăng của cô thu hút gần 20 nghìn lượt "thích" cùng hàng trăm lời khen dành cho nhan sắc và vóc dáng người đẹp.

Thiết kế áo ngực nhỏ xíu, dây mảnh giúp tôn ngực đầy của Miss International 2024. Thanh Thủy từng công khai 'dao kéo' để nâng cấp vòng một từ khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thời điểm đó, cô cho biết sửa mũi, nâng ngực để hoàn thiện bản thân về mọi mặt.

Thanh Thủy cao 1,76 m, từng được 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung khen có body đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 với số đo ba vòng 80-63-94 cm. Từ đó đến nay, cô vẫn giữ thói quen tập gym để giữ gìn vóc dáng.

Trên fanpage của Thanh Thủy, nhiều người nhận xét loạt ảnh mới đây là lần khoe body táo bạo nhất từ khi cô trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Thanh Thủy 'lột xác' về hình tượng sau nhiệm kỳ hoa hậu quốc tế. Thay vì phong cách ngoan hiền, cô thường xuất hiện với xiêm y khoe triệt để body.

Tham dự buổi ra mắt phim 'The Devil Wears Prada 2' hồi đầu tháng 5, Thanh Thủy diện mốt khoe nội y gây chú ý.

Trang phục của Thanh Thủy gợi hình ảnh nữ nhân viên công sở sexy trong một số bộ phim truyền hình, với chân váy đen bó sát kết hợp áo sơ mi buông cúc, để lộ nội y ren, quần tất đen và giày cao gót mũi nhọn.

Thanh Thủy từng khoe trọn tấm lưng trần cùng vòng một lấp ló khi làm khách mời dự thảm đỏ của một sự kiện hồi đầu năm.

Tháng 1/2026, hoa hậu gây bàn tán khi diện chiếc đầm xuyên thấu lộ nịt bụng dự lễ trao giải Làn Sóng Xanh.

Stylist của Thanh Thủy - Louis Huy Đặng - cho biết, cô không còn đóng khung trong hình tượng thanh lịch, nhẹ nhàng quen thuộc. Hoa hậu đổi phong cách theo hướng hiện đại, tiệm cận xu hướng quốc tế.

Trang phục dạo phố của Thanh Thủy cũng dần thoát khỏi hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào. Trong một lần xuống phố đầu hè, cô kết hợp mốt pyjama với croptop khoe eo và túi Chanel trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cô cũng thử nhiều layout trang điểm cá tính hơn, nhấn vào đôi môi gợi cảm hoặc đôi mắt sắc sảo.

Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cao 1,76 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng; á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tháng 11/2024, Thanh Thủy vượt 75 mỹ nhân khắp thế giới để giành vương miện Miss International. Hôm 19/5, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn vào Top 10 Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian), giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hiện người đẹp theo học hai trường gồm Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Theo nguồn tin của Ngôi Sao, Thanh Thủy hẹn hò ca sĩ Trịnh Thăng Bình từ cuối năm 2025.