Vợ Ronaldo bị chê
Trang phục của Georgina Rodriguez trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice gây ra tranh cãi. Một số cư dân mạng khen ngợi, nhưng cũng có người chê không phù hợp sự kiện.
Sofia Boutella gây ấn tượng với ánh nhìn sắc lẹm, dù trang phục không quá nổi bật. Cô đến Venice để cùng đoàn phim ra mắt tác phẩm chính kịch Mỹ The Basics of Philosophy do Paul Schrader viết kịch bản và đạo diễn. Ảnh: Getty Images.
Georgina Rodriguez, vợ mới cưới của Georgina Rodriguez, chọn trang phục từ thương hiệu bình dân khi tới Italy dự Liên hoan phim Venice.
Theo Tú Oanh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 07:49 AM (GMT+7)