Vợ Jeff Bezos diện váy khoét sâu dự quốc yến

Lauren Sanchez xuất hiện tại Nhà Trắng ở Washington D.C. cùng tỷ phú Jeff Bezos khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên.

Cựu nhà báo 56 tuổi chọn thiết kế váy đen ôm sát với phần cổ trễ vai, khoét sâu, tôn vóc dáng. Cô để tóc dài xõa tự nhiên, vén sang một bên vai, kết hợp vòng cổ kim cương bản lớn và clutch đen.

Sanchez tỏ ra vui vẻ khi nắm tay Bezos bước vào Nhà Trắng. Tỷ phú 62 tuổi nằm trong danh sách khách mời gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và quan chức cấp cao.

Vợ chồng Jeff Bezos - Lauren Sanchez nắm tay nhau khi đến dự quốc yến tại Nhà Trắng tối 24/9. Ảnh: Instagram

Quốc yến được tổ chức tại Phòng phía Đông Nhà Trắng, với phần trang trí lấy sắc đỏ làm chủ đạo, kết hợp khăn trải bàn đỏ, hoa thược dược và mao lương đỏ cùng bộ đồ bạc mạ vàng thuộc bộ sưu tập Nhà Trắng. Theo văn phòng Đệ nhất phu nhân, màu đỏ được lựa chọn nhằm gợi nhắc ý nghĩa văn hóa lâu đời của sắc màu này trong lịch sử Trung Quốc. Thực đơn gồm các món kết hợp nguyên liệu Mỹ với ảnh hưởng ẩm thực Trung Quốc.

Ông Trump mở quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng tối 24/9. Ảnh: Instagram

Bezos và Sanchez từng tham dự quốc yến tại Nhà Trắng hồi tháng 4, nhân chuyến thăm Mỹ của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla.

Đây không phải lần đầu Sanchez gây chú ý với lựa chọn trang phục tại Nhà Trắng. Tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025, cô từng diện bộ suit trắng với áo ren bên trong, tạo nên nhiều bình luận trên mạng xã hội.