Lauren Sanchez diện váy trễ nải đi ăn tối với Jeff Bezos

Jeff Bezos và Lauren Sanchez sánh đôi trên phố Portofino, theo sau họ là con trai Sanchez, Nikko Gonzales (mặc quần trắng, áo đen). Ảnh: Backgrid

Cựu nhà báo và tỷ phú doanh nhân dùng bữa tối cùng con trai riêng của cô, Nikko Gonzalez, 24 tuổi, và một người phụ nữ tại nhà hàng Puny nổi tiếng ở Portofino. Theo Page Six, cặp tình nhân sắp cưới thưởng thức bữa ăn ngoài trời trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Xung quanh họ là một đội ngũ an ninh.

Sau bữa tối, Sanchez và Bezos tay trong tay rời nhà hàng, đi về phía du thuyền trị giá 500 triệu USD neo đậu gần đó. Bà mẹ ba con, 55 tuổi, diện chiếc váy maxi lụa ôm sát cơ thể và giày cao gót màu vàng. Chiếc váy mỏng manh xẻ ngực sâu giúp Sanchez khoe gần trọn đôi gò bồng đảo căng tròn. Trong khi đó, người tình 61 tuổi của cô mặc áo sơ mi màu hồng cá hồi, quần tây xanh và giày thể thao.

Sanchez thu hút ánh nhìn với chiếc váy lụa khoe ngực căng đầy. Ảnh: Backgrid

Tuần trước, cả hai được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật trên du thuyền sang trọng. Trong những bức ảnh do Page Six đăng tải, Bezos vỗ mông vợ sắp cưới khi cô đang tắm nắng trong bộ bikini nhỏ xíu ngoài khơi Cannes, Pháp. Nhà sáng lập Amazon cũng bị bắt gặp cúi xuống hôn Sanchez say đắm. Trong khi đó, Sanchez vui vẻ tận hưởng sự âu yếm của chồng sắp cưới.

Sanchez và Bezos dùng bữa với con trai Sanchez và một người phụ nữ tóc vàng tối 27/5. Ảnh: Backgrid

Trước chuyến đi chơi ở Cannes, Sanchez tổ chức loạt tiệc tùng chia tay đời độc thân với những người bạn nổi tiếng như Kim Kardashian, Kris Jenner, Eva Longoria và Katy Perry, ở Paris. Nhóm của họ dùng bữa tối tại nhà hàng Lafayette's Paris, ăn trưa và tiệc tùng trên một chiếc du thuyền riêng.

Cô dâu tương lai và Bezos dự kiến kết hôn trước sự chứng kiến của hơn 200 khách mời vào tháng 6 tại Venice. Thiệp mời cưới của họ được gửi đến các ngôi sao như Gayle King, Oprah Winfrey, Ivanka Trump và Leonardo DiCaprio, cùng nhiều tên tuổi hạng A khác từ hồi tháng 3.