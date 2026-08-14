Võ Hoàng Yến cùng chồng Việt kiều đưa con gái đi biển

Hôm 12/8, siêu mẫu 38 tuổi chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình đi chơi ở biển, gọi đây là "mùa hè rực rỡ". Bé Nubi - con gái Võ Hoàng Yến - được người hâm mộ khen đáng yêu khi vui đùa trên bãi cát cùng mẹ. Dù chia sẻ những bức hình tình tứ cùng ông xã, Võ Hoàng Yến vẫn giấu mặt nửa kia. Từ khi công bố kết hôn với chồng Việt kiều đến nay, người đẹp luôn giữ sự riêng tư cho anh trên mạng xã hội.

Ông xã siêu mẫu hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ, trong khi Võ Hoàng Yến cùng con gái chủ yếu ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi lần chồng trở về nước, gia đình thường tranh thủ dành thời gian bên nhau và đưa con đi du lịch.

Võ Hoàng Yến cùng con gái vui đùa trên biển.

Võ Hoàng Yến giấu mặt chồng trong những bức ảnh chụp chung.

Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao, Võ Hoàng Yến cho biết thời gian này cô khá bận rộn với lịch ghi hình The Face Vietnam nên ông xã cô chủ động sắp xếp công việc để về Việt Nam hỗ trợ vợ chăm con. "Anh ấy sẽ ở đây trong thời gian tôi quay chương trình. Hai vợ chồng tự nhủ phải hy sinh một chút để hỗ trợ nhau ở từng giai đoạn của cuộc sống", Võ Hoàng Yến nói.

Siêu mẫu cho biết trong năm đầu tiên sau khi con gái chào đời, ông xã ở Việt Nam cùng cô để chăm sóc con. Sau đó, anh mới quay lại làm việc. Dù không thường xuyên ở cùng nhau, hai cha con vẫn duy trì kết nối bằng những cuộc gọi video mỗi ngày.

Sau The Face Vietnam, Võ Hoàng Yến dự định đưa con gái ra nước ngoài thăm gia đình bên nội trong vài tháng. Về lâu dài, cô mong muốn con có cơ hội học tập tại Mỹ khi đủ tuổi, còn mình đi lại giữa hai nước để tiếp tục công việc nghệ thuật.

Võ Hoàng Yến khoe dáng gợi cảm trên biển Phú Quốc.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cô đăng ký kết hôn với ông xã Việt kiều tại Mỹ vào năm 2024, sau khoảng 5 năm hẹn hò. Họ đón con gái đầu lòng hồi tháng 4 cùng năm. Sau khi làm mẹ, siêu mẫu dành nhiều thời gian cho gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái.