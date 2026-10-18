Vic diện đầm lụa đỏ rực tình tứ bên ông xã

Vic xuất hiện rạng rỡ bên chồng tại New York tối 15/10. Ảnh: Instagram

Tối 15/10, nhà thiết kế kiêm doanh nhân làm đẹp Victoria Beckham xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện khai trương cửa hàng mới ở số 150 phố Mercer, thành phố New York. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi cô chính thức trình làng bộ sưu tập son đỏ mới, bao gồm các sắc độ từ "Pinot" đến "House Red".

Để quảng bá cho dòng son đỏ mới, cựu thành viên Spice Girls tự tay chọn diện bộ đầm lụa màu đỏ rực rỡ do thương hiệu thời trang của chính cô thiết kế. Bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng cánh tay săn chắc quyến rũ. Vic kết hợp váy cùng đôi guốc hở mũi tông đỏ tinh tế. Bà xã của David Beckham chọn kiểu tóc xoăn sóng uốn lượn màu nâu hạt dẻ, cùng phong cách trang điểm kết hợp son môi màu đỏ nude đặc trưng từ dòng mỹ phẩm cao cấp của mình.

Vợ chồng Becks - Vic tình tứ tại sự kiện. Ảnh: Instagram

Đồng hành cùng Vic trong sự kiện là Becks cùng đông đảo bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Đêm tiệc có sự góp mặt của Tổng biên tập tờ Vogue Anna Wintour, nữ diễn viên Eva Longoria, nam tài tử phim Friends David Schwimmer cùng nhà sản xuất kiêm ngôi sao đài Bravo Andy Cohen. Chia sẻ trên trang cá nhân kèm loạt ảnh chụp cùng bạn bè, Vic xúc động viết: "Gửi ngàn lời yêu thương từ New York. Cảm ơn tất cả gia đình và bạn bè đã luôn ở bên ủng hộ tôi!".

Vic bên Tổng biên tập Vogue Anna Wintour. Ảnh: Instagram

Bên cạnh sự nghiệp của Vic, con gái 15 tuổi Harper Beckham cũng đang thu hút sự chú ý khi thể hiện niềm đam mê lớn với lĩnh vực làm đẹp. Harper đã có kế hoạch ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng dành cho da mụn mang tên Harlo by Harper.

Trong chương trình Today with Jenna & Sheinelle đầu tuần này, Vic tiết lộ Harper từng chuẩn bị sẵn hai bản thuyết trình PowerPoint để xin phép mẹ: một bản trình bày lý do muốn thành lập thương hiệu làm đẹp và một bản xin phép uốn tóc. Vic hóm hỉnh nhớ lại: "Tôi đã nói với con: 'Nghe này, hãy đợi đến khi con lớn hơn rồi chúng ta sẽ nói về thương hiệu làm đẹp, còn việc uốn tóc thì chắc chắn là không'".

Vợ chồng Becks - Vic và tài tử David Schwimmer. Ảnh: Instagram

Vic cho biết Harper đam mê làm đẹp và chăm sóc da từ nhỏ, thường xuyên ngồi trong lòng mẹ khi trang điểm và rất thích tham dự các cuộc họp phát triển sản phẩm cùng cô. Dù rất ủng hộ niềm đam mê và ước mơ của con gái, Victoria nhấn mạnh Harper vẫn còn nhỏ và ưu tiên hàng đầu hiện tại là tập trung cho việc học cũng như các kỳ thi sắp tới ở trường.