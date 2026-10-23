Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh gây tò mò với khán giả

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng hình ảnh đời thường với mặt mộc xinh đẹp. Đồng thời người đẹp dí dỏm cho rằng dù có cố tỏ ra ngây thơ, cô cũng khó che giấu được điều gì đó khác lạ. Thay vì tiết lộ ngay, nàng hậu khéo léo đặt câu hỏi để mọi người cùng đoán xem mình có điểm gì mới, tạo không khí vui vẻ, gần gũi với những người theo dõi. Cách trò chuyện tự nhiên, có phần tinh nghịch của Nguyễn Thị Huyền cũng cho thấy hình ảnh đời thường thoải mái, khác với vẻ chỉn chu thường thấy của một hoa hậu.

Nguyễn Thị Huyền khoe mặt mộc ở tuổi 41.

Dòng chia sẻ cùng hình ảnh của Nguyễn Thị Huyền nhận được những bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều người còn chúc mừng cô đã trở thành Tiến sĩ ngành Báo chí học và khen nhan sắc trẻ đẹp của cô.

Sau 22 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lựa chọn con đường học vấn để theo đuổi. Mới đây, người đẹp quê Hải Phòng khoe khéo khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ của mình. Ở tuổi trung niên nhưng sự nghiệp học hành của cô không dừng lại mà vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Được biết, từ thời đi học, người đẹp gốc Hải Phòng đã có thành tích học tập xuất sắc. Giai đoạn 2000 - 2003, cô là học sinh cấp ba chuyên Văn, trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng. Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London. Cô chính thức tốt nghiệp vào năm 2009 và về Việt Nam làm việc với nghề giảng viên.

Ngoài công việc, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tận hưởng cuộc sống kín tiếng và bình dị bên gia đình. Thỉnh thoảng cô chia sẻ góc vườn nhỏ với những tâm sự nhẹ nhàng. Người đẹp quê Hải Phòng trải lòng: "Có những giai đoạn trong cuộc sống, con người ta bắt đầu hiểu rằng sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại quan trọng hơn mình từng nghĩ.

Không phải cứ cho đi thật nhiều là sẽ mang đến điều tốt đẹp. Đôi khi, sự nhiệt thành đặt không đúng chỗ lại khiến bản thân dần cạn năng lượng, còn người nhận thì vô tình xem mọi thứ như điều hiển nhiên. Và đến một lúc nào đó, chính người cho cũng cảm thấy mỏi mệt vì sự tận tâm của mình không còn được trân trọng như ban đầu".

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chăm chỉ chơi thể thao, nâng cao sức khỏe.

Sau những trăn trở về cuộc sống, Nguyễn Thị Huyền đúc rút: "Ai rồi cũng cần học cách giữ lại một phần cho riêng mình. Không phải ích kỷ, mà là để đủ đầy năng lượng tiếp tục sống tốt và yêu thương đúng cách. Người xưa vẫn thường nói về chuyện "rảnh nợ" trong đời — nghĩa là biết cho và cũng biết nhận, để mọi mối duyên đều nhẹ nhàng, không ai mang theo cảm giác mắc nợ ai quá nhiều.

Giữa nhịp sống bộn bề, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là được đứng giữa khu vườn nhỏ của mình, ngắm những cây trái sau nhiều năm chăm sóc cuối cùng cũng đồng loạt kết quả. Có những mùa cây phải mất 4–5 năm mới cho trái đầu tiên, nên người ta càng hiểu giá trị của sự chờ đợi và vun trồng.

Và có lẽ, sau tất cả, chữa lành không phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ là biết chậm lại một chút, ra nắng giữa trưa, chăm cây, chăm mình và học cách sống cân bằng hơn mỗi ngày".

Hiện tại, nhịp sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không phải là sân khấu với ánh hào quang showbiz mà với cô đó là hành trình hoàn thiện bản thân trong bình yên.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004 và lọt top 15 Miss World cùng năm. Không theo đuổi showbiz lâu dài, Nguyễn Thị Huyền tập trung học tập, nghiên cứu và công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.