Mẹ con Vic - Harper cùng diện váy gợi cảm

Vic và Harper diện trang phục của Annie's Ibiza. Ảnh: Instagram

Ngày 8/9, Victoria Beckham, 52 tuổi, và con gái Harper, 15 tuổi, góp mặt trong loạt ảnh mới được Annie's Ibiza công bố. Hai mẹ con chọn những thiết kế mang phong cách quyến rũ, cổ điển, trong đó Harper gây chú ý với chiếc váy hoa màu nâu độc bản.

Harper phối váy với ví cầm tay bằng vàng của Bottega Veneta giá 1.275 bảng Anh và dép Hermès Oran giá 680 bảng Anh. Thiết kế này thực tế không phải lần đầu được Harper sử dụng. Hồi tháng 5, ái nữ nhà Becks từng mặc chiếc váy trong kỳ nghỉ của gia đình tại Ibiza. Vài ngày trước đó, Victoria cũng diện chính thiết kế này khi đi du thuyền cùng gia đình.

Harper mặc váy độc bản của Annie's Ibiza khi đi chơi cùng gia đình hồi tháng 5. Ảnh: Backgrid

Trong bộ ảnh mới, Victoria chọn một chiếc váy họa tiết ánh kim lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 1920. Thiết kế có giá 4.950 bảng Anh, được mặc bên ngoài nội y và tạo hiệu ứng hơi xuyên thấu.

Cựu Spice Girl từng tiết lộ Harper rất quan tâm đến thời trang và làm đẹp. "Harper sẽ trở thành một trong hai kiểu người. Hoặc con bé sẽ là một doanh nhân ngành làm đẹp, hoặc một nghệ sĩ hài độc thoại. Con bé rất hài hước", cô nói.

Vic được cho là mượn váy của con gái vì quá thích. Ảnh: Backgrid

Victoria cho biết Harper thích mua sắm tại các cửa hàng thời trang phổ thông. Tuần trước, Harper mặc chiếc áo khoác giá 130 bảng Anh từ bộ sưu tập của Gap khi tới xem anh trai Cruz, 21 tuổi, biểu diễn tại lễ hội Reading.

Ngoài hai mẹ con Victoria, loạt ảnh của Annie's Ibiza còn có sự góp mặt của Lila Moss, Zendaya, Sienna Miller, Rita Ora, Millie Bobby Brown, Pixie Geldof và Vittoria Ceretti. Lila Moss diện áo corset El Dorado cùng quần Follie. Sienna Miller, 44 tuổi, chọn váy trắng xuyên thấu họa tiết mạng nhện. Zendaya, 30 tuổi, mặc váy hồng quây ngực với phần bèo nhún cầu kỳ. Rita Ora, 35 tuổi, diện váy ngắn đính hạt màu vàng. Vittoria Ceretti, 28 tuổi, mặc váy ngắn có dây buộc, trong khi Pixie Geldof, 35 tuổi, chọn thiết kế ngắn màu xanh bạc hà đính họa tiết.

Millie Bobby Brown trong thiết kế của Annie's Ibiza. Ảnh: Instagram

Annie's Ibiza được nhiều người nổi tiếng và người có ảnh hưởng yêu thích, chuyên các trang phục dành cho những dịp đặc biệt cùng những thiết kế thủ công và váy cổ điển độc bản.