Nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng' giữ dáng mảnh mà không thiếu sức sống

Tôn Thiên đóng cặp cùng Tỉnh Bách Nhiên trong phim 'Đầu xuân tươi sáng'. Ảnh: Weibo

Nhờ vai diễn Thượng Chi Đào trong bộ phim tình cảm đô thị Đầu xuân tươi sáng đóng cặp cùng Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên trở thành cái tên được khán giả quan tâm. Nữ điễn viên sinh năm 1997 có vóc dáng cao, mảnh nhưng cơ thể săn chắc, không gầy gò, thiếu sức sống. Tôn Thiên cho biết duy trì nhiều hình thức tập luyện và chế độ ăn có kiểm soát để giữ dáng.

Bảy năm ballet tạo nền tảng cho vóc dáng

Trước khi trở thành diễn viên, 9X từng theo học tại trường trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh và có khoảng bảy năm được đào tạo ballet. Chấn thương đầu gối trước khi tốt nghiệp khiến cô phải từ bỏ con đường trở thành vũ công, sau đó chuyển sang thi vào Học viện Hý kịch Trung ương. Nhiều năm luyện tập ballet từ nhỏ giúp cô hình thành thói quen kiểm soát cơ thể, tư thế và khả năng vận động. Đây cũng là nền tảng mà nữ diễn viên tiếp tục duy trì khi bước vào nghề diễn.

Tận dụng từng khoảng trống để vận động

Lịch quay phim khiến Tôn Thiên không phải lúc nào cũng có thời gian dành trọn một tiếng cho phòng tập. Thay vì chờ đến khi có một khoảng thời gian dài, cô tận dụng những lúc nghỉ ngắn để vận động. Các bài tập của cô từng được truyền thông nhắc đến gồm chạy chậm tại chỗ, Bulgarian split squat, gập bụng khi ngồi và các động tác giãn cơ. Khi có nhiều thời gian hơn, cô tập tại phòng gym với các bài tập sức mạnh và cardio. Mục tiêu của Tôn Thiên là luyện tập cho các nhóm cơ vùng bụng, tay, chân và lưng, hướng tới cơ thể gọn gàng nhưng săn chắc, có sức mạnh.

Vóc dáng của Tôn Thiên là kết quả của nhiều năm vận động. Ảnh: Weibo

Kết hợp sức mạnh, pilates và cardio

Khi không phải quay phim, Tôn Thiên duy trì nhiều hình thức vận động thay vì chỉ tập một bộ môn. Cô kết hợp tập sức mạnh với pilates, chạy bộ và bơi. Tập sức mạnh giúp duy trì cơ bắp, trong khi chạy bộ và bơi hỗ trợ sức bền tim phổi. Pilates chú trọng khả năng kiểm soát cơ trung tâm, sự ổn định và phối hợp động tác. Sự kết hợp này giúp diễn viên giữ vóc dáng mảnh mai nhưng không quá gầy. Thay vì chỉ tập trung vào việc giảm số trên cân điện tử, cô chú trọng duy trì cơ bắp và đường nét cơ thể.

Không loại bỏ hoàn toàn tinh bột

Ttrước khi vào đoàn phim, Tôn Thiên thường tăng cường vận động đồng thời kiểm soát thực đơn. Bữa ăn gồm có rau xanh, tôm hoặc thịt nạc và cơm gạo tím, chế biến chủ yếu theo cách luộc hoặc xào ít dầu mỡ. Tôn Thiên không loại bỏ hoàn toàn tinh bột mà ưu tiên sử dụng những nguồn tinh bột nguyên bản như gạo lứt, ngũ cốc hoặc các loại củ để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Thực đơn của cô cũng ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất xơ như thịt nạc, cá, hải sản, các loại rau củ...

Mang theo nước và đồ ăn nhẹ

Nữ chính Đầu xuân tươi sáng luôn mang theo nước mỗi khi ra ngoài. Cô thường sử dụng bình có dung tích lớn để tiện bổ sung nước mọi lúc mọi nơi. Thói quen uống đủ nước giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru, đặc biệt trong những ngày vận động nhiều hoặc làm việc trong môi trường nóng. Uống đủ nước cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ ổn định vóc dáng. Khi làm việc, Tôn Thiên thường mang theo đồ ăn nhẹ để bổ sung năng lượng, tránh tình trạng quá đói sau nhiều giờ quay phim.

Từ hình ảnh Thượng Chi Đào trong 'Đầu xuân tươi sáng' đến những khoảnh khắc đời thường, Tôn Thiên cho thấy một công thức nhất quán: ăn có kiểm soát nhưng không cực đoan, vận động đều đặn và tận dụng cả những khoảng thời gian rất ngắn để duy trì cơ thể. Ảnh: Weibo

Tôn Thiên sinh năm 1997 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2016. Trước đó, cô từng có khoảng bảy năm theo học ballet, nền tảng giúp nữ diễn viên duy trì vóc dáng thanh mảnh và khả năng kiểm soát hình thể. Tôn Thiên được biết đến qua các phim Nhân thế gian, Thiếu niên du chi một tấc tương tư và Đầu xuân tươi sáng, trong đó vai Thượng Chi Đào giúp cô được chú ý rộng rãi. Năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục được truyền thông Trung Quốc quan tâm nhờ phong cách thời trang và vẻ đẹp ngày càng quyến rũ.