Hoàng Thùy Linh phối đồ 5 triệu với túi Hermes nửa tỷ đồng

Nữ ca sĩ diện set đồ màu pastel thuộc bộ sưu tập LSOUL AW26 từng được trình diễn tại Shanghai Fashion Week hồi tháng 3 năm nay.

Bộ trang phục nổi bật với chân váy lụa dáng suông màu trắng, cạp ren, nhấn nơ nhỏ phía trước và đường viền ren hoa ở gấu váy.

Thiết kế có độ dài ngang gối, phom rủ nhẹ, khóa kéo giấu bên hông, giá khoảng 2,3 triệu đồng, theo công bố từ nhãn hàng.

Phối cùng chân váy ren, Hoàng Thùy Linh kết hợp áo cardigan Medy màu hồng để hoàn thiện phong cách nữ tính. Thiết kế dáng ôm, cổ tròn, hàng cúc ẩn, chất liệu len 100% với bề mặt dệt gân mịn, có giá khoảng 2,8 triệu đồng theo nhà mốt.

Mẫu áo này từng được Ngọc Trinh diện khi dạo phố Thượng Hải hồi tháng 3.

Điểm nhấn của set đồ Hoàng Thùy Linh diện khi xuống phố nằm ở chiếc túi Hermès Birkin 30 màu Bougainvillea - gam hồng đỏ hiếm trong giới sưu tầm. Tác phẩm làm từ da Clemence, khóa kim loại mạ vàng, với cấu trúc đặc trưng gồm quai cuộn đôi, khóa xoay và bộ chìa khóa đi kèm.

Theo Maison Avenue Couture, chuyên trang về hàng hiệu xa xỉ tại Mỹ, mẫu Birkin này hiện đã rơi vào tình trạng khan hiếm trên thị trường thứ cấp và gần như không còn hàng mới.

Thiết kế từng được niêm yết khoảng 20.000 USD (tương đương hơn 530 triệu đồng), tùy tình trạng và nhu cầu sưu tầm.

Mẫu túi trên được Hoàng Thùy Linh mua cách đây hơn 9 năm. Ca sĩ từng diện trong bộ ảnh street style hồi năm 2017.

Ngoài Birkin, Hoàng Thùy Linh còn yêu thích dòng túi Hermès Kelly với nhiều phiên bản màu sắc nổi bật. Trong ảnh, ca sĩ xuống phố cùng Hermès Kelly Mini II 20.

Thiết kế có chất liệu chèvre Mysore, khóa vàng (Gold Hardware), sản xuất năm 2017, đi kèm phụ kiện Rodeo PM và Twilly.

Theo chuyên trang đấu giá Sotheby's, mẫu túi này từng được đưa lên sàn đấu giá với mức ước tính khoảng 140.000 - 200.000 HKD (tương đương hơn 400 triệu - 600 triệu đồng).