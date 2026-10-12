Tập thể dục sáng hay chiều giúp giảm cân nhanh hơn?

Theo New York Times, Patrick Schrauwen, giáo sư dinh dưỡng và khoa học thể thao tại Đại học Maastricht, Hà Lan, từng thực hiện nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả tập luyện vào buổi sáng và buổi chiều.

Nghiên cứu có sự tham gia của 32 nam giới có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Những người có nguy cơ cao mắc tiểu đường thường có độ nhạy insulin thấp hơn người bình thường. Điều này khiến cơ thể gặp khó khăn hơn trong việc xử lý đường huyết, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Người trẻ thường tập luyện vào chiều tối còn nhóm người trung niên, cao tuổi có xu hướng tập thể dục từ sáng sớm, điều này phần nào ảnh hưởng từ thói quen sinh hoạt, tính chất công việc. Ảnh: coffeelam

Những người tham gia được chia thành hai nhóm: một nhóm tập luyện vào buổi sáng, nhóm còn lại tập vào buổi chiều. Mục tiêu là đánh giá sự khác biệt về hiệu quả chuyển hóa và kiểm soát cân nặng giữa hai khung giờ.

Trong đó, 12 người tập các bài thể dục nhịp điệu kết hợp rèn luyện sức mạnh từ 8h đến 10h sáng, còn 20 người tập cùng chương trình trong khoảng 15h đến 18h. Thí nghiệm kéo dài 12 tuần, với lịch tập ba buổi mỗi tuần.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm tập luyện vào buổi chiều đạt một số cải thiện về chuyển hóa và thành phần cơ thể tốt hơn nhóm tập buổi sáng.

Cải thiện hiệu suất tập luyện: Buổi chiều, cơ thể thường đã trải qua nhiều giờ hoạt động nên có thể đạt trạng thái sẵn sàng vận động tốt hơn so với thời điểm vừa thức dậy. Điều này có thể giúp nâng cao hiệu suất trong một số bài tập.

Tăng độ nhạy insulin: Tập luyện vào buổi chiều được ghi nhận có liên quan đến sự cải thiện độ nhạy insulin. Khi cơ thể đáp ứng với insulin tốt hơn, glucose có thể được sử dụng hiệu quả hơn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và chuyển hóa năng lượng.

Tập luyện buổi sáng giúp hình thành thói quen vận động, khởi đầu ngày mới năng động, trong khi buổi chiều có thể phát huy sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ cải thiện chuyển hóa hiệu quả hơn. Ảnh: coffeelam

Hỗ trợ giảm mỡ, tăng cơ: Nghiên cứu ghi nhận nhóm tập buổi chiều có những thay đổi tích cực về lượng mỡ toàn thân và khối lượng cơ. Mỡ vùng bụng cũng là một trong những chỉ số được quan tâm khi đánh giá sự thay đổi thành phần cơ thể.

Tuy nhiên, những kết quả này được ghi nhận ở nhóm nam giới có nguy cơ cao mắc tiểu đường, vì vậy chưa thể khẳng định hoàn toàn rằng tập buổi chiều luôn mang lại hiệu quả giảm cân tốt hơn cho tất cả mọi người.

Theo giáo sư Patrick Schrauwen, thời điểm tập luyện có thể ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy tập thể dục vào buổi chiều có thể đem lại lợi ích nhất định đối với khả năng xử lý glucose và chuyển hóa năng lượng. Dù vậy, hiệu quả giảm cân còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, cường độ vận động, thời lượng tập, chất lượng giấc ngủ và mức độ duy trì thói quen tập luyện.

Giáo sư Schrauwen nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất vẫn là biến việc vận động thành một phần thường xuyên trong cuộc sống. Tập thể dục đều đặn, kết hợp với lịch sinh hoạt hợp lý, có thể mang lại lợi ích sức khỏe bất kể thời điểm tập luyện.

Không có một khung giờ tốt nhất cho tất cả mọi người, hiệu quả còn phụ thuộc mục tiêu, lịch sinh hoạt và khả năng duy trì tập luyện. Ảnh: coffeelam

Vì vậy, nếu lịch trình cá nhân phù hợp với buổi sáng hơn, bạn không nhất thiết phải chuyển sang buổi chiều. Khung giờ tập tốt nhất là thời điểm bạn có thể duy trì lâu dài, tập luyện an toàn và phù hợp với thể trạng.