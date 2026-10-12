Bị bạn trai chê 'lừa đảo qua ảnh', cô gái 82 kg giảm 22 kg trong một năm

Video ghi lại hành trình lột xác ngoạn mục nhờ ăn kiêng, tập luyện và thay đổi phong cách trang điểm của một cô gái trẻ sau khi bị bạn trai cũ miệt thị là "kẻ lừa đảo ảnh mạng" đang thu hút sự chú ý trên YouTube. Video nhanh chóng cán mốc hơn 160.000 lượt xem cùng hàng loạt bình luận tán thưởng sự kiên trì và nỗ lựccủa nhân vật chính.

Video được đăng trên kênh do nhà tạo mẫu tóc Matsukawa Ryudo tại Aoyama, Tokyo, quản lý. Anh cùng chuyên gia trang điểm Hayakawa Yukari và nhiếp ảnh gia kiêm dựng phim Ishikawa Shotaro sáng lập dự án lột xác mang tên "Cinderella Works Hard" (Lọ Lem nỗ lực), chuyên hỗ trợ những phụ nữ tự ti về ngoại hình tìm lại sự tự tin thông qua việc cải thiện vóc dáng và mái tóc.

Nhân vật chính trong video lần này là Aya, 25 tuổi, một thợ làm móng từng chịu nhiều tổn thương khi bị bạn trai cũ chế giễu ngoại hình bằng những câu nói như "em chỉ là kẻ lừa đảo qua ảnh" hay "anh thích em lúc đã chỉnh sửa ảnh hơn". Với chiều cao 1m56 và cân nặng vượt mốc 80 kg, Aya luôn cảm thấy mặc cảm nhưng chỉ biết lảng tránh bằng cách lạm dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. Công việc bận rộn khiến cô rơi vào vòng quẩn quẩn: không thể ăn uống tử tế trong giờ làm và thường ăn uống vô độ vào ban đêm.

Aya trước (trái) và sau quá trình tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống. Ảnh: NetLab

Quyết tâm không sống phụ thuộc vào công nghệ chỉnh sửa cả đời, Aya đã đăng ký tham gia dự án để thay đổi bản thân trong vòng một năm dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Junya Utakawa. Tại thời điểm bắt đầu, các chỉ số cơ thể của cô lần lượt là cân nặng 82,4 kg, tỷ lệ mỡ cơ thể 44,6% và vòng eo 94 cm.

Hành trình bắt đầu bằng các bài tập gánh tạ đòn (barbell squats) nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tạo nền tảng giúp cơ thể dễ giảm cân. Bên cạnh việc tập luyện trực tuyến cùng huấn luyện viên và tự tập trước giờ đi làm, Aya đã điều chỉnh triệt để chế độ ăn uống, chấm dứt thói quen bỏ bữa ban ngày rồi ăn bù vào ban đêm. Cô chuyển sang ăn sáng đầy đủ với bữa ăn giàu protein gồm cơm natto, cá hồi nướng, măng tây xào nấm và súp miso nấu cùng tảo biển và nấm.

Sau ba tháng kiên trì, tại buổi kiểm tra giữa kỳ, Aya đã có sự thay đổi rõ rệt khi giảm 12,3 kg cân nặng (xuống 70,1 kg), giảm 4,8% tỷ lệ mỡ và thu nhỏ 11,7 cm vòng eo. Sự thay đổi tích cực này giúp cô có thêm động lực tiếp tục chặng đường phía trước.

Kết thúc hành trình một năm kiên trì, Aya tái xuất với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt, khiến toàn bộ ê kíp ngạc nhiên trước vóc dáng thon gọn. Các chỉ số cuối cùng cho thấy cô đã giảm tổng cộng 21,8 kg cân nặng (còn 60,6 kg), tỷ lệ mỡ giảm 12,2% (còn 34,4%) và vòng eo giảm 18,5 cm (còn 75,5 cm).

Bước sang giai đoạn hoàn thiện nhan sắc tại salon, chuyên gia đã thiết kế cho cô kiểu tóc tỉa tầng tạo độ bồng bềnh nhuộm sắc tím thời thượng, khéo léo để lộ vầng trán vốn từng là điểm làm cô tự ti, kết hợp cùng lớp trang điểm trong trẻo.

Aya chia sẻ điều hạnh phúc nhất là có thể trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình mà không còn bị ảnh hưởng bởi những lời miệt thị xung quanh.

Sau khi giảm cân, Aya được các nhà tạo mẫu tóc thiết kế kiểu tóc cho phù hợp hơn với gương mặt. Ảnh: