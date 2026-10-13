Tập thể dục trước hay sau bữa sáng tốt hơn?

1. Lợi ích khi tập thể dục trước bữa sáng

Tập thể dục trước bữa sáng thường được xem là tập trong trạng thái nhịn ăn vì cơ thể chưa được bổ sung thức ăn sau một đêm. Khi đó, cơ thể có thể sử dụng tỷ lệ chất béo cao hơn làm nhiên liệu trong buổi tập so với khi tập sau ăn. Đây là lý do nhiều người lựa chọn tập luyện trước bữa sáng để giảm cân.

Tập lúc bụng đói có thể phù hợp với các hoạt động nhẹ, thời gian ngắn như đi bộ hoặc yoga nếu cơ thể cảm thấy khỏe. Tuy nhiên, một số người có thể bị đói, chóng mặt, mệt mỏi hoặc giảm hiệu suất tập luyện khi chưa ăn. Nếu gặp những biểu hiện này, bạn nên điều chỉnh thời điểm tập, bổ sung thức ăn phù hợp khi cần thiết, thay vì cố tập lúc đói. Điều này cũng giúp hạn chế tình trạng quá đói và ăn nhiều sau khi tập.

Tuy nhiên cần lưu ý, khi kiểm soát cân nặng, cần chú ý tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và khả năng duy trì thói quen là những yếu tố quan trọng. Vì vậy, muốn giảm cân, bạn không nên quá tập trung vào việc tập lúc đói để “đốt mỡ”. Thay vào đó, hãy duy trì vận động đều đặn, ăn uống phù hợp và bảo đảm mức thâm hụt năng lượng hợp lý.

Với mục đích tăng cơ, cần ăn nhẹ trước khi tập luyên. Ảnh minh họa AI.

2. Khi nào cần ăn trước khi tập thể dục?

Bữa ăn trước tập cung cấp năng lượng, đặc biệt là carbohydrate, giúp cơ thể đáp ứng tốt hơn khi vận động với cường độ cao hoặc kéo dài. Điều này có thể hữu ích khi chạy bộ, đạp xe, bơi, tập sức mạnh hoặc HIIT. Tuy nhiên, không nhất thiết phải ăn một bữa sáng đầy đủ ngay trước khi tập. Nếu ăn quá nhiều ngay trước khi vận động có thể gây đầy bụng, buồn nôn, trào ngược hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Lượng thức ăn và thời điểm ăn nên được điều chỉnh theo khả năng dung nạp của mỗi người.

Ăn trước khi tập HIIT để tăng cơ

Để tăng cơ, điều quan trọng hơn thời điểm tập là bảo đảm đủ protein, ăn uống cân đối và duy trì tập luyện sức mạnh đều đặn. Ăn trước khi tập có thể giúp một số người duy trì cường độ vận động, thực hiện được nhiều lần lặp lại và cảm thấy khỏe hơn.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với HIIT – hình thức tập luyện xen kẽ các khoảng vận động cường độ cao và thời gian nghỉ hoặc vận động nhẹ. Nếu thường xuyên hụt sức khi tập lúc đói, bạn có thể thử ăn nhẹ trước buổi tập để cải thiện khả năng vận động.

Một số lưu ý khi tập tăng cơ?

- Ăn trước khi tập khoảng 30-60 phút: Nên chọn khẩu phần nhỏ, dễ tiêu hóa, ưu tiên thực phẩm giàu carbohydrate như chuối hoặc bánh mì nướng. Thực phẩm nhiều chất béo hoặc chất xơ có thể gây khó chịu ở một số người nếu ăn quá gần lúc vận động.

- Sau buổi tập: Sau các bài tập kéo dài hoặc cường độ cao, nên ăn thực phẩm chứa cả carbohydrate và protein để bổ sung năng lượng và hỗ trợ phục hồi; có thể chọn sữa chua với yến mạch, trứng với bánh mì nguyên cám hoặc yến mạch với sữa và trái cây.

Như vậy, không có thời điểm ăn sáng duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Nếu tập nhẹ và cảm thấy khỏe khi bụng đói, có thể tập trước rồi ăn sáng sau. Nếu chuẩn bị chạy dài, tập HIIT hoặc tập sức mạnh cường độ cao, ăn một khẩu phần phù hợp trước tập có thể giúp duy trì hiệu suất. Điều quan trọng nhất là lựa chọn cách ăn uống phù hợp với cơ thể, giúp duy trì tập luyện đều đặn, đủ năng lượng và cảm thấy khỏe trong và sau buổi tập.