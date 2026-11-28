Mới đây, Huỳnh Thị Thanh Thủy - Miss International 2024 (Hoa hậu Quốc tế) chính thức nhận Bằng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh chất lượng cao, khoa tiếng Anh chuyên ngành của Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Đây không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của cô mà còn khẳng định tài năng và nỗ lực không ngừng của một nàng hậu quốc tế.

Chia sẻ tại buổi lễ nhận bằng, Thanh Thủy cho biết, những năm tháng học tập tại trường là một phần đặc biệt của tuổi trẻ, không chỉ giúp cô tiếp nhận tri thức, rèn luyện ngoại ngữ, mở rộng hiểu biết về văn hóa và con người mà còn chứng kiến những bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Từ một sinh viên với nhiều ước mơ, Thanh Thủy có cơ hội bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International. Theo Thanh Thủy, những trải nghiệm ấy vừa đẹp đẽ, vừa nhiều thử thách, đồng thời giúp bản thân nhận ra rằng mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những nền tảng âm thầm, bền bỉ.

Khép lại hành trình sinh viên, Hoa hậu Thanh Thủy chính thức trở thành tân cử nhân ngành ngôn ngữ Anh chất lượng cao.

"Tôi vẫn nhớ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, khi mọi thứ còn thật mới mẻ và tương lai dường như là một khoảng trời rộng lớn. Mỗi người đều mang theo những ước mơ, kỳ vọng, đôi khi là cả những băn khoăn chưa biết mình thực sự muốn gì. Rồi qua những niềm vui, thử thách và cả những lần vấp ngã, chúng ta từng chút một trưởng thành, trở thành phiên bản của chính mình ngày hôm nay. Để rồi khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, mỗi người đều có thể tự hào về hành trình mình đã đi qua", người đẹp quê Đà Nẵng bộc bạch.

Nàng hậu bày tỏ lòng biết ơn gia đình, thầy cô và môi trường học tập nhân văn, năng động của nhà trường đã góp phần vun đắp nền tảng tri thức, sự tự tin, tinh thần hội nhập và trách nhiệm với cộng đồng.

"Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của một kết thúc là mở ra những khởi đầu mới, với những cơ hội, những ước mơ và những điều tốt đẹp vẫn đang chờ chúng ta phía trước", Thanh Thủy chia sẻ.

Hoa hậu Thanh Thủy.

Bố mẹ Hoa hậu Thanh Thủy trong ngày đặc biệt của con gái.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss International 2024 tại Nhật Bản.

Trước đó, Thanh Thủy từng đạt danh hiệu Hoa khôi Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2021.