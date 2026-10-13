Thùy Anh khoe vẻ gợi cảm ở LHP Busan

Diễn viên Thùy Anh đang có chuyến công tác dài ngày tại Hàn Quốc để tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan và quảng bá cho bộ phim 1982 đánh dấu sự trở lại của cô với dòng phim nghệ thuật.

Tại buổi công chiếu đầu tiên của 1982 tại LHP Busan, Thùy Anh diện chiếc đầm cúp ngực khoe vẻ gợi cảm của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn.

Bộ váy có thiết kế cúp ngực tôn vai trần, bó sát vòng một và vòng hai và phần tà xòe rộng giúp bước đi của nữ diễn viên trên thảm đỏ thêm thướt tha.

Thùy Anh kết hợp trang phục với bộ trang sức đính đá mang từ Việt Nam sang để có vẻ ngoài cuốn hút tại một liên hoan phim quốc tế.

Nữ diễn viên ngẫu hứng tạo dáng trên đường từ địa điểm diễn ra buổi công chiếu về khách sạn.

Thùy Anh cho biết mang theo nhiều trang phục, mong muốn thể hiện hình ảnh chỉn chu nhất đến bạn bè quốc tế. Với cô, bộ phim 1982 đặc biệt không chỉ bởi đánh dấu sự trở lại với dòng phim nghệ thuật mà còn vì những trải nghiệm chưa từng đó. Dự án kinh phí thấp nên mỗi một thành viên đều kiêm nhiệm 2-3 đầu việc. Bản thân Thùy Anh vừa làm diễn viên vừa tự lo make-up, trang phục.

Ở buổi chiếu thứ hai của 1982 tại LHP Busan, Thùy Anh diện đầm ôm khít cơ thể, tôn vóc dáng chữ S nhờ chăm chỉ luyện tập, ăn uống healthy suốt nhiều năm.

Thùy Anh cho biết đã khóc trong lần đầu tiên xem bản chiếu chính thức của 1982 tại Busan.

Với các sự kiện bên lề khác, diễn viên lựa chọn trang phục kín đáo nhưng không kém phần dịu dàng, nữ tính.

Trong 1982 do Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn, Thùy Anh đóng vai em gái Thu An của nữ chính Thu Yến (Đỗ Thị Hải Yến đóng), đang gặp khó khăn về khi đầu tư thua lỗ. Chị cả cô - nữ đạo diễn 40 tuổi - cũng rơi khủng hoảng tài chính, em trai lại cần tiền cưới vợ. Mâu thuẫn giữa 3 chị em nảy sinh, không thể hòa giải thì đột nhiên người mẹ mắc chứng đãng trí mất tích. Ba chị em tất bật tìm kiếm mẹ bằng mọi cách (kể cả cầu cúng, bói toán). Qua những biến cố này, tình thân gia đình tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian lại được kết nối và hàn gắn trở lại.

Thùy Anh sinh năm 1995, nổi tiếng từ 14 tuổi với vai chính trong sitcom Bộ tứ 10A8. Bốn năm sau, cô có mặt tại nhiều liên hoan phim, đại hội điện ảnh quốc tế nhờ vai diễn được đánh giá cao trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung. Sau ngày Nam tiến, Thùy Anh phát triển công việc ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đồng thời thử sức làm MC, sản xuất show trải nghiệm.

Trên màn ảnh rộng, cô tham gia các dự án Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng… Với truyền hình, cô từng góp mặt trong các phim Đừng nói khi yêu, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm, Không giới hạn, Vì mẹ phán anh chia tay...