Thực đơn giảm cân 7 ngày cho phụ nữ giúp đẹp da và tốt cho nội tiết tố

Vì sao phụ nữ không nên giảm cân cực đoan?

Một chế độ ăn khoa học không chỉ giúp giảm cân mà còn hỗ trợ ổn định đường huyết, giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tăng năng lượng và duy trì vẻ ngoài tươi trẻ lâu dài.

Nhiều người có xu hướng cắt giảm tinh bột hoàn toàn hoặc ăn rất ít calo với mong muốn giảm cân nhanh. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng, làm chậm chuyển hóa và nguy cơ tăng cân trở lại.

Ở phụ nữ, chế độ ăn quá khắt khe còn dễ gây các tình trạng sau:

- Mệt mỏi kéo dài;

- Rối loạn nội tiết;

- Rối loạn kinh nguyệt;

- Rụng tóc;

- Da khô xỉn màu;

- Mất cơ...

Giảm cân bền vững cần dựa trên nguyên tắc tạo thâm hụt năng lượng vừa phải nhưng vẫn bảo đảm đủ protein, chất béo tốt, vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Giảm cân lành mạnh là phải giảm lượng mỡ, đảm bảo dinh dưỡng, không ảnh hưởng xấu đến nội tiết tố và làn da.

Những thực phẩm nên ưu tiên trong thực đơn giảm cân

Rau xanh và rau lá đậm màu

Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn, rau bina, bông cải xanh hay cải xoong có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Chất xơ giúp:

- Kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều.

- Hỗ trợ tiêu hóa.

- Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong rau xanh còn góp phần bảo vệ làn da trước stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm được nhiều người lựa chọn trong thực đơn eat clean nhờ hàm lượng beta-glucan cao. Đây là loại chất xơ hòa tan giúp:

- Làm chậm hấp thu đường.

- Kiểm soát cảm giác đói.

- Hỗ trợ ổn định cholesterol máu.

Nên ưu tiên yến mạch nguyên chất thay vì các loại pha sẵn nhiều đường.

Khoai lang

Khoai lang chứa carbohydrate phức hợp cùng lượng chất xơ tương đối cao, giúp no lâu hơn so với nhiều loại tinh bột tinh chế.

Khi dùng với khẩu phần phù hợp, khoai lang có thể thay thế một phần cơm trắng trong thực đơn giảm cân.

Quả bơ

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch và có thể giúp tăng cảm giác no sau bữa ăn. Ngoài ra, vitamin E và các chất chống oxy hóa trong bơ còn hỗ trợ:

- Duy trì độ ẩm cho da.

- Giảm tình trạng da khô sạm khi ăn kiêng.

Tuy nhiên, vì bơ giàu năng lượng nên chỉ nên dùng khoảng 1/4 - 1/2 quả mỗi ngày.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt chia hay hạt lanh cung cấp:

- Protein thực vật.

- Chất béo tốt.

- Chất xơ.

- Khoáng chất.

Một lượng nhỏ các loại hạt trong bữa phụ có thể giúp hạn chế cơn đói và giảm cảm giác thèm đồ ngọt.

Protein nạc

Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân vì giúp duy trì khối cơ và tăng cảm giác no. Những nguồn protein phù hợp gồm:

- Ức gà bỏ da.

- Cá.

- Tôm.

- Trứng.

- Đậu phụ.

- Thịt bò nạc.

Nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc, áp chảo ít dầu thay vì chiên ngập dầu.

Sữa chua không đường và trái cây tươi

Sữa chua không đường giúp bổ sung lợi khuẩn hỗ trợ hệ tiêu hóa và cung cấp protein. Trong khi đó, trái cây tươi cung cấp:

- Vitamin, khoáng chất.

- Chất chống oxy hóa.

- Chất xơ tự nhiên.

Nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì lạm dụng nước ép hoặc sinh tố thêm đường.

Gợi ý thực đơn giảm cân 7 ngày cho phụ nữ

Ngày 1

- Bữa sáng

. Cháo yến mạch

. 1 quả chuối nhỏ

- Bữa trưa

. Cơm gạo lứt

. Ức gà áp chảo

. Rau luộc

- Bữa tối

. Cá hấp

. Salad rau xanh

Ngày 2

- Bữa sáng

. Bánh mì nguyên cám

. Trứng luộc

. Dưa chuột

- Bữa trưa

. Cá hồi nướng

. Bông cải xanh hấp

- Bữa tối

. Đậu phụ sốt cà chua

. Rau cải luộc

Ngày 3

- Bữa sáng

. Sữa chua không đường

. Trái cây tươi

- Bữa trưa

. Thịt bò xào rau củ

. Cơm gạo lứt

- Bữa tốiSalad tôm rau xanh

Ngày 4

- Bữa sáng

. Sinh tố bơ không đường

. Hạt chia

- Bữa trưa

. Ức gà nướng

. Khoai lang luộc

. Rau cải

- Bữa tối

. Canh rau củ

. Đậu phụ

Ngày 5

- Bữa sáng

. Yến mạch nấu sữa không đường

- Bữa trưa

. Cá thu hấp

. Rau luộc

. Cơm gạo lứt

- Bữa tối

. Salad cá ngừ rau xanh

Ngày 6

- Bữa sáng

. Trứng luộc

. 1 quả táo

- Bữa trưa

. Tôm hấp

. Canh rau

. Khoai lang

- Bữa tối

. Thịt bò nạc áp chảo

. Bông cải xanh

Ngày 7

- Bữa sáng

. Bánh mì nguyên cám

. Sữa chua không đường

- Bữa trưa

. Gà luộc

. Rau củ hấp

. Cơm gạo lứt

- Bữa tối

. Salad rau xanh

. Trứng luộc

Xây dựng thực đơn lành mạnh không chỉ giúp giảm cân mà còn bảo đảm cân bằng nội tiết và giúp làm đẹp da.

Những lưu ý quan trọng để giảm cân an toàn

- Không loại bỏ hoàn toàn tinh bột: Tinh bột vẫn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho não bộ và cơ bắp. Việc cắt giảm quá mức có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và tăng cảm giác thèm ăn.

- Hạn chế đồ uống nhiều đường: Nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và thực phẩm siêu chế biến thường chứa lượng đường và calo cao nhưng ít tạo cảm giác no.

- Uống đủ nước: Nước giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, tiêu hóa và kiểm soát cảm giác đói. Người trưởng thành thường cần khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày tùy thể trạng và mức độ vận động.

- Kết hợp vận động: Các hoạt động có thể giúp tăng tiêu hao năng lượng và duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân:

. Đi bộ nhanh

. Đạp xe

. Yoga

. Tập sức mạnh

. Không giảm cân quá nhanh

Không có thực phẩm hay chế độ ăn thần tốc nào giúp giảm cân lâu dài nếu thiếu sự cân bằng và duy trì hợp lý. Một thực đơn khoa học cần phù hợp với nhu cầu cơ thể, thói quen sinh hoạt và khả năng duy trì trong thời gian dài.