Ảnh mặt mộc của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh
Giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng bảng thành tích học tập nổi bật với ngôi vị thủ khoa và học bổng từ 6 đại học Mỹ.
Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, đến từ TPHCM, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 ở Hải Phòng, cô giành danh hiệu Á hậu 1 và Đại sứ Nhân ái.
Trong hành trình dự thi, Khánh Linh cùng các thí sinh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Khánh Linh cho biết cuộc thi giúp cô biết lắng nghe, thấu hiểu và nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ hơn.
Tại BUV, Khánh Linh có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành. Cô cho biết từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng và một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh.
Khánh Linh chia sẻ cô từng học cách giới thiệu bản thân cơ bản bằng sáu thứ tiếng. Tuy nhiên, hai ngoại ngữ cô sử dụng thành thạo là tiếng Anh và tiếng Trung.
Dù nhận được 6 học bổng ở Mỹ, Khánh Linh quyết định học tại Việt Nam. Cô tin mình vẫn có cơ hội phát triển trong nước và muốn được gần gia đình hơn. “Em sợ xa gia đình”, Khánh Linh chia sẻ. Cô cũng muốn đến Hà Nội học tập, khám phá thêm một vùng đất mới.
Bà Nguyễn Thị Bích Đào - mẹ Á hậu Khánh Linh - cho biết con gái từng nói mong đạt giải để có thể thực hiện thêm nhiều dự án nhân ái, dùng tiền thưởng chia sẻ với người khó khăn. Theo bà, ở nhà, Khánh Linh là người chị cả giàu tình thương, sẵn sàng chịu thiệt thòi, nhường nhịn các em.
Ngoài việc học, cô còn hỗ trợ viết kịch bản cho các buổi trình diễn tại công ty của mẹ, tham gia biểu diễn ca hát và nhảy múa.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích học...
Nguồn: https://tienphong.vn/anh-mat-moc-cua-a-hau-1-tran-xuan-khanh-linh-post18936...Nguồn: https://tienphong.vn/anh-mat-moc-cua-a-hau-1-tran-xuan-khanh-linh-post1893611.tpo-12/11/2026 07:58 AM (GMT+7)