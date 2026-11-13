Vợ Châu Kiệt Luân chăm tập luyện, giữ dáng mẹ ba con nuột nà

Trong video ghi lại một ngày tập luyện đăng tải trên mạng xã hội Xiaohongshu, Côn Lăng tiết lộ chỉ số cơ bắp của cô chưa đạt mức mong muốn. Khi kiểm tra dữ liệu vận động, cô phát hiện lượng cơ thấp, thậm chí đùa rằng chỉ số này khiến tuổi sinh học tăng 1,5 tuổi, theo TVBS.

Người đẹp cũng nhận thấy đến cuối mỗi buổi tennis, bản thân thường đuối sức do không có đủ sức bền. Điều này thôi thúc bà xã Châu Kiệt Luân tìm đến huấn luyện viên để cải thiện sức mạnh lẫn sức bền cơ bắp.

Thói quen tập luyện mới của người mẫu Côn Lăng tập trung nhiều vào việc tăng khối lượng cơ bắp. Ảnh: Xiaohongshu

Thay vì chỉ tập trung vào cân nặng hay số đo, cô chú trọng các bài tập tăng cơ, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát chuyển động. Thời gian gần đây, buổi tập của bà xã Châu Kiệt Luân thường có thêm các bài tập giãn cơ với con lăn massage (foam roller) để thư giãn cơ chân, giúp cơ thể làm quen với vận động. Tiếp đó, cô thực hiện động tác bird-dog và phiên bản nâng cao, luân phiên duỗi tay và chân đối diện nhằm tăng độ ổn định của cơ bụng, cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

Các động tác chùng chân thấp kết hợp nghiêng người sang bên và gập thân với hai chân tách rộng giúp tăng độ linh hoạt vùng hông, kéo giãn cơ đùi. Đây là những bài tập có thể bố trí trong phần khởi động hoặc giãn cơ tùy nhu cầu.

Ở phần tiếp theo, người đẹp tập plank trong 30 giây, sau đó nâng độ khó bằng cách luân phiên nhấc chân. Cô cũng thực hiện bài tập kéo dây kháng lực theo ba nhịp, tác động đến nhóm cơ bụng, mông và chân, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể.

Bà mẹ ba con hướng tới mục tiêu xây dựng cơ thể săn chắc, linh hoạt thay vì chú trọng vào con số trên bàn cân. Ảnh: Xiaohongshu

Không dừng lại ở các bài tập cơ bản, Côn Lăng còn thử sức với những động tác đòi hỏi sức mạnh và tốc độ như chạy qua thang dây tập luyện (agility ladder), squat với tạ đơn và xoay người ném bắt bóng tạ (medicine ball). Các bài tập lần lượt hỗ trợ cải thiện phản xạ chân, tăng sức mạnh phần thân dưới và khả năng phối hợp vận động toàn thân. Duy trì thói quen tập luyện kháng lực góp phần giúp xây dựng khối lượng cơ bắp, cải thiện độ săn chắc cho cơ thể. Tỷ lệ cơ bắp lý tưởng cũng hỗ trợ, thúc đẩy khả năng đốt mỡ, chuyển hóa calo hiệu quả hơn.

Cùng với thói quen tập luyện, bà xã Châu Kiệt Luân từng tiết lộ không ăn kiêng quá nghiêm ngặt bất cứ món ăn nào nhưng ưu tiên "những món ăn nhẹ nhàng và đơn giản". Bữa sáng yêu thích của cô là lòng trắng trứng, chuối và cà phê đen. Bữa trưa, có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, kể cả những món được xem là kém lý tưởng cho mục tiêu giữ dáng như burger hay pizza.

Tuy nhiên, người đẹp 9X đặt quy tắc không ăn quá nhiều, luôn kiểm soát về liều lượng thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi bữa. Bữa tối, cô chủ yếu ăn rau và các món giàu protein, hạn chế tối đa tinh bột. "Ăn uống thoải mái vào ban ngày giúp tôi không thèm ăn vào ban đêm và dễ dàng kiểm soát bữa tối hơn", Côn Lăng nói trong một sự kiện quảng bá thương hiệu hồi tháng 10/2025.

Côn Lăng thường được khen trẻ trung, giữ vững phong độ dù đã trải qua ba lần sinh nở. Ảnh: Instagram

Côn Lăng (Hannah Quinlivan) sinh năm 1993, mang hai dòng máu Australia - Trung Quốc, khởi nghiệp với vai trò người mẫu, MC ở Đài Loan. Cô là người trẻ nhất trong dàn bóng hồng của Châu Kiệt Luân. Công khai hẹn hò năm 2014, Châu Kiệt Luân dành tặng Côn Lăng tiệc cưới trong một lâu đài cổ ở Anh một năm sau đó. Sau khi kết hôn, Côn Lăng chủ yếu chăm lo gia đình, thỉnh thoảng dự event, xuất hiện tại show thời trang. Cặp sao có ba con, con gái út chào đời hồi tháng 4/2022.

Châu Kiệt Luân (Jay Chou) sinh năm 1979, là một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất châu Á, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Pop châu Á". Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2000 với album đầu tay mang tên Jay, lập tức gây tiếng vang lớn nhờ phong cách kết hợp giữa R&B, hip-hop và nhạc cổ truyền Trung Hoa. Những ca khúc như Simple Love, Nunchucks, East Wind Breaks nhanh chóng trở thành hiện tượng, định hình phong cách âm nhạc riêng biệt.

Ngoài ca hát, Châu Kiệt Luân còn là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng, sáng tác phần lớn các ca khúc do mình thể hiện.

Vợ chồng Côn Lăng - Châu Kiệt Luân. Ảnh: Instagram