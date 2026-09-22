Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hôm 20/9, Hoa hậu Việt Nam 2012 đến buổi bế mạc triển lãm tranh đầu tay Những mùa hoa trong ký ức của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cô chọn trang phục màu kem tối giản, xách túi Lady D-Joy bằng da cá sấu hơn 15.000 USD. Ở tuổi 35, Đặng Thu Thảo được khán giả khen vẫn giữ nhan sắc như thời mới đăng quang.

Trước đó, cô từng mặc váy và blazer này tại một sự kiện năm 2023. Khi ấy, người đẹp phối trang phục cùng túi Birkin của Hermes.

Thu Thảo theo đuổi phong cách đơn sắc, hướng đến vẻ đơn giản và thanh lịch nhiều năm qua. Để tạo điểm nhấn bắt mắt cho tổng thể, cô thường chọn các loại túi đắt đỏ, phiên bản giới hạn của những nhà mốt hàng đầu như Hermes, Louis Vuitton, Dior.

Trong chuyến đi Tokyo năm 2024, cô kết hợp túi Kelly hồng cùng tông áo khoác vải tweed.

Cùng năm, khi ở Campuchia, người đẹp diện đầm ren hoa xanh dương phong cách công sở, phối túi da thằn lằn của Bvlgari.

Thu Thảo ghi điểm bằng trang phục tông đen trắng kinh điển, với các thiết kế của Louis Vuitton gồm áo lụa cộc tay, thắt lưng, túi và giày slingback của Dior.

Phong cách dạo phố của Đặng Thu Thảo theo hướng tối giản bằng cả bộ màu kem. Để tạo vẻ thon thả, cô sử dụng bốt mũi nhọn thay vì mũi tròn hoặc vuông cổ điển.

Người đẹp tôn chân bằng quần jeans ống loe nhẹ, phối cardigan và mũ nồi mang cảm hứng thời trang thập niên 1970.

Khi đi nghỉ dưỡng, ngoài những bộ váy họa tiết hoa, kẻ sọc, cô cũng mang theo những đầm đơn sắc và túi cói của Loewe.

Đến dự tiệc sinh nhật Hà Kiều Anh năm 2023, Thu Thảo chọn váy màu be với điểm nhấn thắt lưng bản lớn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen hoa hậu vẫn trẻ trung, các nét tươi tắn và tự nhiên. Thu Thảo cho biết cô duy trì thoa kem dưỡng ẩm, serum cấp nước hai lần một ngày vì có làn da khô. Nhờ vậy, da sáng hơn và khỏe mạnh. Người đẹp còn thường xuyên đến spa chăm sóc chuyên sâu.

Đến dự một chương trình ở Hà Nội, Thu Thảo diện đầm chữ A xám đậm, tạo vẻ sang trọng bằng túi Birkin và bông tai Dior.