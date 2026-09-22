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Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Sự kiện: Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Đặng Thu Thảo ưu tiên váy áo đơn màu, không họa tiết để tạo vẻ sang trọng trong đời thường lẫn sự kiện.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 1

Hôm 20/9, Hoa hậu Việt Nam 2012 đến buổi bế mạc triển lãm tranh đầu tay Những mùa hoa trong ký ức của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cô chọn trang phục màu kem tối giản, xách túi Lady D-Joy bằng da cá sấu hơn 15.000 USD. Ở tuổi 35, Đặng Thu Thảo được khán giả khen vẫn giữ nhan sắc như thời mới đăng quang.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 2

Trước đó, cô từng mặc váy và blazer này tại một sự kiện năm 2023. Khi ấy, người đẹp phối trang phục cùng túi Birkin của Hermes.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 3

Thu Thảo theo đuổi phong cách đơn sắc, hướng đến vẻ đơn giản và thanh lịch nhiều năm qua. Để tạo điểm nhấn bắt mắt cho tổng thể, cô thường chọn các loại túi đắt đỏ, phiên bản giới hạn của những nhà mốt hàng đầu như Hermes, Louis Vuitton, Dior.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 4

Trong chuyến đi Tokyo năm 2024, cô kết hợp túi Kelly hồng cùng tông áo khoác vải tweed.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 5

Cùng năm, khi ở Campuchia, người đẹp diện đầm ren hoa xanh dương phong cách công sở, phối túi da thằn lằn của Bvlgari.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 6

Thu Thảo ghi điểm bằng trang phục tông đen trắng kinh điển, với các thiết kế của Louis Vuitton gồm áo lụa cộc tay, thắt lưng, túi và giày slingback của Dior.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 7

Phong cách dạo phố của Đặng Thu Thảo theo hướng tối giản bằng cả bộ màu kem. Để tạo vẻ thon thả, cô sử dụng bốt mũi nhọn thay vì mũi tròn hoặc vuông cổ điển.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 8

Người đẹp tôn chân bằng quần jeans ống loe nhẹ, phối cardigan và mũ nồi mang cảm hứng thời trang thập niên 1970.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 9

Khi đi nghỉ dưỡng, ngoài những bộ váy họa tiết hoa, kẻ sọc, cô cũng mang theo những đầm đơn sắc và túi cói của Loewe.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 10

Đến dự tiệc sinh nhật Hà Kiều Anh năm 2023, Thu Thảo chọn váy màu be với điểm nhấn thắt lưng bản lớn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen hoa hậu vẫn trẻ trung, các nét tươi tắn và tự nhiên. Thu Thảo cho biết cô duy trì thoa kem dưỡng ẩm, serum cấp nước hai lần một ngày vì có làn da khô. Nhờ vậy, da sáng hơn và khỏe mạnh. Người đẹp còn thường xuyên đến spa chăm sóc chuyên sâu.

Thời trang đơn sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 11

Đến dự một chương trình ở Hà Nội, Thu Thảo diện đầm chữ A xám đậm, tạo vẻ sang trọng bằng túi Birkin và bông tai Dior.

Trong những sự kiện lớn, cô cũng nhiều lần chọn đầm dạ hội vải trơn, tập trung vào đường cắt và chất liệu. Đặng Thu Thảo sinh ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước. Năm 2017, cô kết hôn, sinh con gái đầu lòng một năm sau. Gia đình hoa hậu đón thêm bé trai năm 2020 và bé gái năm 2024. Cô không hoạt động showbiz, thỉnh thoảng dự sự kiện của đối tác, bạn bè thân thiết.
Trong những sự kiện lớn, cô cũng nhiều lần chọn đầm dạ hội vải trơn, tập trung vào đường cắt và chất liệu. Đặng Thu Thảo sinh ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước. Năm 2017, cô kết hôn, sinh con gái đầu lòng một năm sau. Gia đình hoa hậu đón thêm bé trai năm 2020 và bé gái năm 2024. Cô không hoạt động showbiz, thỉnh thoảng dự sự kiện của đối tác, bạn bè thân thiết.

Trong những sự kiện lớn, cô cũng nhiều lần chọn đầm dạ hội vải trơn, tập trung vào đường cắt và chất liệu.

Đặng Thu Thảo sinh ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước. Năm 2017, cô kết hôn, sinh con gái đầu lòng một năm sau. Gia đình hoa hậu đón thêm bé trai năm 2020 và bé gái năm 2024. Cô không hoạt động showbiz, thỉnh thoảng dự sự kiện của đối tác, bạn bè thân thiết.

Xiêm y thanh lịch tôn phong cách 'thần tiên tỷ tỷ' của Đặng Thu Thảo
Xiêm y thanh lịch tôn phong cách 'thần tiên tỷ tỷ' của Đặng Thu Thảo

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Theo Sao Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/09/2026 14:49 PM (GMT+7)
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