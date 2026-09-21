Lisa nhiều lần gây bàn tán vì mũi kém tự nhiên

Xuất hiện trên talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon của đài NBC hôm 17/9, Lisa gây chú ý với vùng mũi có phần khác lạ ở góc nghiêng. Nhiều khán giả nhận xét mũi của em út Blackpink kém tự nhiên: sống mũi cao, đầu mũi nhọn hoắt. Ở góc chính diện, một vài khoảnh khắc còn cho thấy cánh mũi bè to, đơ cứng.

Lisa trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, phát sóng ngày 17/9. Ảnh: NBC

Hồi tháng 6, khi biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup 2026 tại Los Angeles (Mỹ), nữ ca sĩ cũng bị chú ý đến đường nét gương mặt, đặc biệt là vùng mũi. Nhiều người dùng mạng xã hội đặt nghi vấn cô can thiệp thẩm mỹ.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lại các bình luận cho rằng "sống mũi dường như đã khác", "đường nét khi nhìn nghiêng không giống trước đây". Một số ý kiến trên X, Instagram cho rằng cô lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Vài khán giả bày tỏ thất vọng: "Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy, đó không phải là Lisa", "Tôi vẫn nhớ cô ấy dễ thương và xinh đẹp như thế nào vài năm trước. Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt cô ấy vậy?".

Trước đó, sống mũi và cánh mũi của Lisa trông thanh thoát, hài hòa hơn so với thời điểm xuất hiện tại show 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Đây không phải lần đầu Lisa vướng nghi vấn chỉnh sửa gương mặt. Cô được cho là đã sửa mũi 4 lần từ khi bước chân vào giới giải trí.

Năm 2020, một bác sĩ thẩm mỹ gây chú ý khi phân tích diện mạo Lisa qua hình ảnh trước và sau khi nổi tiếng. Theo Koreaboo, người này cho rằng nữ ca sĩ có thể đã can thiệp ở nhiều bộ phận trên gương mặt, gồm chỉnh mí mắt trên, mở góc mắt ngoài, nâng hoặc chỉnh sửa mũi, thu ngắn nhân trung và độn cằm. Bác sĩ ước tính tổng chi phí cho các thủ thuật bị nghi ngờ vào khoảng 40.000 USD (1,1 tỷ đồng).

Năm 2021, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Charles S. Lee, tiến sĩ được đào tạo tại Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ), nhận định Lisa là thành viên chỉnh sửa nhiều nhất nhóm.

Cả hai đều là đánh giá chuyên môn dựa trên hình ảnh, không phải xác nhận từ nữ ca sĩ hay công ty quản lý.

Lisa được cho là đã sửa mũi 4 lần và "dao kéo" nhiều vùng khác trên gương mặt để có nhan sắc thời thượng hơn kể từ ngày đầu bước chân vào giới giải trí đến nay. Ảnh: X

Lisa tên thật là Lalisa Manoban, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, từng hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập. Lisa tái hợp các thành viên Blackpink trong chuyến lưu diễn quanh thế giới mang tên Deadline, từ tháng 7/2025 đến tháng 1 năm nay.

Những năm gần đây, Lisa chuyển hướng phát triển sang thị trường Mỹ, châu Âu. Cô trình diễn ở các sự kiện lớn như VMAs 2024, Oscar 2025, show thời trang Victoria's Secret. Năm nay, cô trở thành nữ ca sĩ solo Kpop đầu tiên trình diễn ở lễ khai mạc World Cup. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Góc nghiêng gương mặt Lisa trong bức ảnh được cô đăng tải vào năm 2022.