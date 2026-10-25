Thịnh Điển VOGUE 2026: Mỹ nhân C-Biz đón Halloween sớm, cạnh tranh Haute Couture

Thịnh Điển VOGUE (Vogue Forces of Fashion) 2026 diễn ra tại Tô Châu là tâm điểm truyền thông xứ tỷ dân vào tối 23/10. Chủ đề năm nay khuyến khích dàn sao chọn những bộ cánh "chặt chém", đầy táo bạo theo tinh thần "vẻ đẹp lộng lẫy".

Trước cả khi đổ bộ thảm đỏ, dàn khách mời đã liên tục tung loạt ảnh concept đầu tư khủng, đẩy từ khóa sự kiện lên 5,04 tỷ lượt xem và 67,526 triệu lượt thảo luận trên Weibo.

Âu Dương Na Na đảm nhận vai trò kép tại Thịnh Điển VOGUE 2026. Sau nhiều lần gây sốt nhờ tư duy thẩm mỹ đặc sắc, ngôi sao trẻ được siêu mẫu Hà Tuệ mời làm giám đốc sáng tạo cho bộ hình concept dự sự kiện của tạp chí VOGUE.

Không ngoài dự đoán, bộ hình phong cách Pop Art của nữ siêu mẫu được dân mạng hết lời khen ngợi. Chính Hà Tuệ cũng dành nhiều lời "có cánh" tới đàn em trên mạng xã hội rằng Na Na có gu thẩm mỹ chuẩn chỉnh, tài năng và rất nghiêm túc.

Trong vai trò khách mời, Âu Dương Na Na cũng tự thiết kế cho mình bộ ảnh xuất phát "đủ wow" không kém. Nữ đại sứ Louis Vuitton chọn lăng xê các thiết kế của nhà mốt theo tinh thần “cổ tích đen tối”, tạo nên bầu không khí điện ảnh, lạ mắt.

Trần Đô Linh cũng có tạo hình "đón Halloween sớm" tại Vogue Forces of Fashion 2026. Nữ diễn viên hóa thân thành thiên nga đen trong đầm dạ hội đính kết lông vũ Haute Couture Xuân Hè 2026 của Weizdhurm Franklyn. Tô điểm cho vẻ ngoài huyền bí của mỹ nhân là trang sức cao cấp Bulgari, dòng Allegra và Diva's Dream.

Cùng chọn gam tối màu, Tôn Thiên gây sốt với tạo hình nửa kín nửa hở, "bá khí" tràn màn hình. Nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng diện suit đen phom oversize, bên trong là bodysuit phối ren táo bạo. Mái tóc búi rối giúp sao nữ giữ vẻ phóng khoáng, tự nhiên, gợi nhắc đến tạo hình sân bay viral dịp Paris Fashion Week vừa qua.

Vương Ngọc Văn ghi dấu lần đầu diện Haute Couture tại Thịnh Điển VOGUE 2026. Thiết kế từ BST Germanier Xuân Hè 2026 gam màu vàng chanh sáng cùng trang sức Pomellato giúp mỹ nhân Xứng Đáng Để Yêu "tỏa sáng".

Mạnh Tử Nghĩa diện Haute Couture Xuân Hè 2024 của Ronald van der Kemp. Bộ cánh "over hợp" với chủ đề sự kiện từ họa tiết đa sắc tới các chi tiết đính hoa nổi bắt mắt.

Châu Dã chọn đầm voan xẻ cao của nhà mốt Lever Couture. Gam màu trang phục vốn khó mặc được sao phim Cẩm Nguyệt Như Ca cân đẹp. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho lựa chọn táo bạo, "thoát khỏi lối mòn" của mỹ nữ C-Biz.

Trương Tịnh Nghi diện thiết kế Haute Couture Xuân Hè 2026 của Francesco Scognamiglio, đi cùng trang sức Cartier. Bộ hình concept của "học trò Châu Tấn" được ví như một "nàng công chúa bước ra từ bức tranh sơn dầu". Ở hậu trường thảm đỏ, khoảnh khắc tái ngộ của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long (nam nữ chính phim Chó Hoang Và Xương) khiến fan couple "rần rần".

Trần Hạo Vũ là mỹ nhân có bộ hình concept xuất phát đi dự Thịnh Điển VOGUE được đánh giá cao nhất bởi các blogger thời trang xứ Trung. Cô hợp tác cùng NTK người Việt Nguyễn Phúc Tuấn cho bộ hình A Painted Ode to Oneself, gửi gắm thông điệp “bản chân chính là tuyệt sắc”. Các ý kiến đánh giá bộ ảnh được đầu tư công phu cả về ý tưởng "phòng tranh" lẫn lối trang điểm, tạo kiểu đột phá.

Mai Davika "thì rất là cô ấy rồi".

Mai Davika duy trì phong độ thời trang ấn tượng. Trong bộ hình trước đó, mỹ nhân Thái Lan chọn trang phục kết thủ công từ lưới đánh cá tái chế của thương hiệu quê nhà PIPATCHARA. Bước lên thảm đỏ, Mai Davika diện đầm xanh dương từ BST Haute Couture Xuân Hè 2025 của Zuhair Murad.

Trong khi nhiều mỹ nhân Hoa ngữ "chạy đua" ở các dòng Haute Couture mới ra mắt, Quan Hiểu Đồng "ngược dòng" với lựa chọn từ kho lưu trữ của Georges Chakra. Mẫu đầm 20 năm tuổi dáng đuôi cá màu đỏ tía, có phần ngực xếp bèo nhún được phối cùng trang sức FRED, hoàn thiện phong cách retro cho "em gái quốc dân".