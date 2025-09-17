Mỹ nhân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khoe hình thể với bikini

Bộ ảnh bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 được thực hiện trong khuôn viên một resort tại Vĩnh Hy, nơi sẽ diễn ra chung kết của cuộc thi. Dàn mỹ nhân đồng loạt khoe vóc dáng với những bộ bikini màu xanh dương của NTK Eric Moon.

Nguyễn Thị Diễm Châu sinh năm 1994, quê Tây Ninh là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi năm nay. Cô có lợi thế chiều cao 1,75 m cùng ba vòng 80-60-90 cm.

Lê Nguyễn Xuân Thảo sinh năm 2001, quê TP HCM, ghi dấu ấn bằng khả năng pose dáng đa dạng dù chỉ cao 1,65 m.

Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 2002, quê TP HCM, cao 1,72 m, số đo ba vòng 82-60-91 cm. Cô là du học sinh, có thể giao tiếp bằng bốn thứ tiếng.

Châu Tố Uyên sinh năm 2002, quê Khánh Hòa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 82-60-92 cm. Cô là thủ khoa đầu ra khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Tôn Đức Thắng.

Trương Uyên Nhi sinh năm 2005, quê Đồng Nai, cao 1,72 m, số đo ba vòng 76-59-78 cm.

Phan Thị Mỹ Tiên sinh năm 1998, quê Lâm Đồng được BGK khen có phong cách biến hóa linh hoạt. Cô cao 1,66 m, số đo ba vòng 83-61-93 cm.

Lâm Gia Mỹ sinh năm 2001, quê An Giang có nét đẹp quyến rũ pha chút cá tính. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 82-60-90 cm.

Nguyễn Ngọc Huyền Trâm sinh năm 2005, quê Lâm Đồng. Cô thuộc top thí sinh cao nhất cuộc thi với số đo 1,75 m, ba vòng 86-62-96 cm.

Nguyễn Ngọc Anh Thư sinh năm 1996, đến từ TP HCM. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 81-61-91 cm, nhan sắc quyến rũ.

Nguyễn Kim Xuyến sinh năm 2005, quê TP HCM, cao 1,68 m, số đo ba vòng 83-60-96 cm.