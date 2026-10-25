Fan đua mốt đồ lông đi xem concert BigBang ngày cuối

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để check-in trước ngày diễn thứ hai tour 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS của BigBang, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm nhạc.

Các thành viên nhóm BigBang vốn chuộng thời trang đồ lông. Trong đêm concert day 1, họ diện áo khoác lông dày, cồng kềnh giữa thời tiết oi nóng của Hà Nội. Phong cách này cũng truyền cảm hứng cho nhiều fan lựa chọn trang phục tương tự khi đến xem concert day 2.

Sỹ Định (sinh năm 2004), đến từ Bình Thạnh, TP HCM, ra Hà Nội từ ngày 22 để xem concert BigBang. Đây là lần thứ hai cô đến thủ đô, sau chuyến đi xem concert G-Dragon tại Hưng Yên năm 2025.

Cô cho biết diện trang phục lấy cảm hứng trang phục từ tạo hình của G-Dragon trong MV 'Still Life'. Sỹ Định bắt đầu lên ý tưởng từ khi G-Dragon thông báo nhóm sẽ tổ chức tour, liên tục thay đổi phương án và chờ sản phẩm âm nhạc mới ra mắt để lựa chọn màu sắc, chất liệu phù hợp. Bộ đồ có giá khoảng 3 triệu đồng. Dù khá nóng khi mặc, Định cho rằng nếu G-Dragon có thể trình diễn trên sân khấu với trang phục tương tự thì cô cũng có thể mặc để cổ vũ thần tượng.

Cô diện áo khoác lông nhân tạo màu đỏ dáng dài qua gối, kết hợp áo croptop cổ yếm màu đen-xám họa tiết gothic. Tất đen ngang đùi phối cùng dây đai đính đinh tán kim loại tạo vẻ cá tính. Phần bọc chân bằng lông đỏ đồng điệu với áo khoác, kết hợp giày đế xuồng màu đen.

Định cho biết tổng chi phí chuyến đi có thể lên tới 50 triệu đồng. Cô từng mua được hai vé giá gốc hơn 2 triệu đồng nhưng nhầm ngày diễn, sau đó phải mua lại một cặp vé Cat 5 với giá 14 triệu đồng. Dù tiếc nuối, cô quyết định tiếp tục đi xem vì đã chuẩn bị trang phục và trang điểm. Định hy vọng có thể tương tác gần hơn với G-Dragon trong đêm diễn, thậm chí mong ca sĩ nhìn về phía máy ảnh của mình.

Hai du khách Malaysia cho biết bắt đầu hâm mộ BigBang từ ca khúc 'Fantastic Baby'. Cả hai xúc động và háo hức khi được xem thần tượng biểu diễn trực tiếp, đặc biệt khi săn được vé ở vị trí gần sân khấu. Họ mong chờ nhất tiết mục 'Bang bang bang'.

Đến concert, hai cô gái diện trang phục lấy cảm hứng từ Taeyang và G-Dragon trong MV 'Ringa Linga'. Mỗi người chi hơn 100 Ringgit (khoảng 500.000 đồng) để chuẩn bị trang phục, mất khoảng hai tiếng trang điểm và thay đồ. Tổng chi phí chuyến đi Việt Nam của cả hai khoảng 4.000 Ringgit (22-25 triệu đồng), gồm vé máy bay, khách sạn và các khoản khác. Đây là số tiền họ tiết kiệm trong nửa năm để tham dự concert.

Lần đầu đến Việt Nam, cả hai cho biết ban đầu có chút lo lắng về vấn đề an toàn. Tuy nhiên, họ vẫn háo hức khám phá đất Việt và an tâm hơn khi chuyến đi đến nay diễn ra thuận lợi. Họ dự định ở lại khoảng sáu ngày, đồng thời bày tỏ yêu thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các món sinh tố hoa quả.

Vũ Lê Trung Nguyên (phải), sinh năm 2002, đến từ Hải Phòng, dành khoảng hai tuần chuẩn bị trang phục đi xem concert BigBang cùng bạn. Nguyên lấy cảm hứng từ photoshoot mới nhất của nhóm nhạc, kết hợp áo vest với mũ lông mang dấu ấn phong cách cũ. Trong khi đó, bạn đi cùng phối đồ đồng điệu, tạo điểm nhấn bằng chất liệu lông.

Hai bạn chủ yếu tận dụng trang phục có sẵn trong tủ đồ để phối lại. Trong quá trình chuẩn bị, cả hai phải thay đổi ý tưởng đến ba lần vì trang phục khi mặc lên không giống hình dung ban đầu. Tuy nhiên, sau hai tuần hoàn thiện, Nguyên thấy hài lòng với thành phẩm.

Dù thời tiết nắng nóng, Nguyên vẫn hào hứng diện trang phục nhiều lớp để hòa vào không khí concert. Anh cho biết có áo ba lỗ bên trong nên sẽ cởi bớt đồ nếu quá nóng.

Nguyễn Trà Mi sống tại Tân Bình, TP HCM, tự tay làm trang phục lấy cảm hứng từ áo khoác của G-Dragon để đi xem concert BigBang. Cô mất hai ngày hoàn thiện bộ đồ. Ban đầu, dự định đính 100 bông hoa lên áo nhưng sau đó tăng lên gần 300 bông, tất cả đều được thực hiện thủ công.

Mi cho biết cô rất hài lòng với thành phẩm, dù hoa đính trên áo khá dễ rơi. Trước giờ diễn, trang phục đã rụng một bông và cô dự đoán có thể rơi thêm khoảng chục bông khi hòa mình vào không khí sôi động của concert.

Bùi Khánh Hân, sống tại phường Hòa Bình, TP HCM, ra Hà Nội từ tối thứ Sáu. Trong hai ngày ở thủ đô, cô tranh thủ tham quan Hồ Gươm, nhà thờ và một số địa điểm nổi tiếng. Đây là lần thứ hai Hân đến Hà Nội.

Hân tự săn vé concert BigBang trên website nhưng vẫn gặp vướng mắc ở khâu quét mã QR. Cô cho biết mình nghe nhạc BigBang từ nhỏ và bắt đầu hâm mộ nhóm từ thời cấp ba, trong đó yêu thích nhất G-Dragon. Trước giờ diễn, Hân mong được chứng kiến các thành viên cùng đứng trên sân khấu và thưởng thức những màn trình diễn thật hay.

Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1999, ở Lào Cai thuê một chiếc váy cưới mới tinh để hiện thực hóa ý tưởng 'đi concert để cưới idol'. Cô là người đầu tiên mặc chiếc váy này và hào hứng cho biết muốn 'cưới' G-Dragon hoặc Daesung.

Trước giờ diễn, Hoa mong nhóm biểu diễn đầy đủ những ca khúc nổi tiếng và hy vọng Hà Nội có màn encore. Bài hát cô yêu thích nhất là 'Haru Haru'. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là trời mưa, còn lại Hoa sẵn sàng tận hưởng đêm nhạc.

Khán giả từ nhiều tỉnh, thành và nước ngoài đổ về sân Mỹ Đình, diện trang phục nổi bật, mang theo lightstick và phụ kiện để cổ vũ BIGBANG. Theo ban tổ chức, mỗi đêm diễn dự kiến đón hơn 40.000 người.

Nguyễn Thị Kim Ngân (trái, 21 tuổi, Tây Ninh) dành khoảng một tuần lên ý tưởng trang phục, lấy cảm hứng từ phong cách phối đồ nhiều lớp của các thành viên BigBang, đặc biệt là G-Dragon. Cô mua mới các món đồ để kết hợp với nhau. Dù chưa hoàn toàn ưng ý vì thiếu một số phụ kiện, Ngân cho biết diện mạo hiện tại vẫn gần với mong muốn ban đầu.

Ngân cùng chị gái lên kế hoạch từ tháng 8, tự săn vé máy bay và chuẩn bị cho chuyến đi xem concert tại Hà Nội. Hai chị em mua hai vé ngồi hạng Cat 3 với giá 7 triệu đồng qua website. Là fan của G-Dragon, Ngân mong các thành viên nói tiếng Việt trên sân khấu và hy vọng nhóm trở lại Việt Nam vào năm sau để cô có thêm cơ hội đến Hà Nội xem concert.

Đức Tú chọn trang phục lấy cảm hứng từ T.O.P, dù nam rapper đã rời BigBang nhưng vẫn có vị trí đặc biệt trong lòng nhiều fan. Ban đầu, Tú định lên đồ theo phong cách của G-Dragon, nhưng ý tưởng bất chợt thay đổi trong quá trình chuẩn bị outfit cho concert.

Tú cho biết không cảm thấy quá nóng khi diện trang phục giữa thời tiết nắng gắt, bởi niềm vui được hòa mình vào sự cuồng nhiệt của cộng đồng V.I.P khiến anh hào hứng hơn. Trước giờ diễn, Tú mong sẽ cổ vũ hết mình, đến mức 'tối nay có khi không nói nổi nữa'.

Đặng Mai dành khoảng 4-5 tiếng chuẩn bị trang phục và trang điểm trước khi đi xem concert BigBang. Cô hâm mộ nhóm khoảng 10 năm, từ thời còn đủ năm thành viên, và yêu thích nhất G-Dragon. Mai cho biết đã nhịn ăn từ sáng để mặc đồ đẹp hơn nhưng vẫn đủ sức quẩy đến tối.

Nhóm du khách đến từ Trung Quốc lựa chọn phong cách Y2K cá tính khi đến concert, với các thiết kế áo hai dây, váy ngắn, quần jeans phối boots và sneakers. Họ tạo điểm nhấn bằng họa tiết hoa cúc, da báo cùng kính mát và thắt lưng, thể hiện gu thời trang riêng.