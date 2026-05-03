Trang phục bình dân của tỷ phú Taylor Swift

Cuối tháng 4, trên đường phố New York, Taylor Swift diện váy Staud kẻ sọc xanh dương 325 USD (8,5 triệu đồng). Theo Vogue, món đồ được liệt kê vào danh sách thiết kế có giá phải chăng trong tủ đồ xa xỉ của cô. Ảnh: GC Images

Trang phục dạo phố của ngôi sao với áo sơ mi cotton phong cách đồng quê, kết hợp quần denim giả váy của Free People giá 55 USD (1,4 triệu đồng). Ảnh: GC Images

Theo Vogue, Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ có phong cách thú vị và độc lập. Trong khi nhiều ngôi sao thường dựa vào gợi ý từ các nhà mốt họ làm đại sứ, Taylor không nhận lời quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu nào. Dù giàu có, cô vẫn thường xuyên chọn các thiết kế bình dân xen kẽ xa xỉ. Forbes lý giải sự lựa chọn này của Taylor đến từ việc cô muốn tạo nên sự gần gũi với fan, ủng hộ các thương hiệu nhỏ và nữ quyền.

Ca sĩ còn có một chiếc áo corset in hoa cũng của thương hiệu bình dân này, giá 60 USD (1,5 triệu đồng). Thiết kế mang phong cách hoài cổ - đúng gu mặc của Taylor. Ảnh: GC Images

Thời trang đường phố mang phong cách của Công nương Diana ở thập niên 1980, với áo phông in hình Shania Twain của Free People giá 88 USD (2,3 triệu đồng).

Taylor Swift sinh năm 1989, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Hoạt động từ năm 2006, đến nay, cô nhận 14 giải Grammy, 30 cúp VMAs và tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn như The Eras Tour.

Cô cũng nhận nhiều danh hiệu như Nhân vật của năm do TIME bình chọn năm 2023, xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard năm 2024. Cuối tháng 9/2025, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ cho biết cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất bán hơn 100 triệu album. Hiện khối tài sản của Swift là hai tỷ USD, theo Forbes.

Khi tới xem lễ hội âm nhạc Coachella 2024 cùng bạn trai Travis Kelce, cô diện váy Halara 40 USD (1 triệu đồng), phối mũ lưỡi trai, áo khoác đua xe thể thao và sneakers. Ảnh: Backgrid

Trong một lần đi chơi với bạn thân Blake Lively, cô chọn váy ngắn đơn giản Sunday Best Trix của Aritzia có giá 150 USD (3,9 triệu đồng). Theo SCMP, sau khi Taylor diện, thiết kế trở nên nổi tiếng, vào nhóm bán chạy và được hãng đặt tên là "váy Taylor Swift". Ảnh: GC Images

Tủ đồ của nghệ sĩ còn có chiếc váy nhung nhăn của Little Lies 70 USD (1,8 triệu đồng). Theo Vogue, thương hiệu địa phương của Anh đã đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng chỉ trong một ngày sau khi Swift diện váy này. Ảnh: GC Images

Theo Teen Vogue, Taylor còn là khách hàng của Lululemon - thương hiệu thời trang thể thao của Canada. Cô sắm một số mẫu của hãng, trong đó có chiếc quần legging 100 USD (2,6 triệu đồng). Ảnh: Backgrid

Người đẹp đi ăn tối trong bộ trang phục đơn sắc, gồm bodysuit đen tối giản của Babaton Franz giá 75 USD (1,9 triệu đồng), chân váy cạp cao Related Jade giá 61 USD (1,6 triệu đồng). Ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài với sandals đế thô Louise et Cie Kellyn 90 USD (2,3 triệu đồng). Theo People, Taylor Swift ít khi sử dụng sandals quai mảnh trong đời thường, cô ưu tiên các thiết kế có quai lớn, đế to để giữ sự chắc chắn khi di chuyển. Ảnh: GC Imgaes

Theo Elle, một trong những phong cách mùa hè yêu thích của Taylor là quần yếm. Cô có nhiều thiết kế với chất liệu cotton, denim. Cô từng dạo phố với quần yếm Bishop + Young Gracie giá 77 USD (2 triệu đồng), phối vòng choker 38 USD (1 triệu đồng). Ảnh: GC Images

Một lần khác, cô diện áo len dệt kim dáng ngắn Elizabeth & James Vann, 193 USD (5 triệu đồng), phối quần jeans skinny Frame Le High 199 USD (5,2 triệu đồng). Ảnh: GC Images