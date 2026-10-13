Tăng Thanh Hà lần đầu vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ - công bố diễn viên Tăng Thanh Hà góp mặt trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 vào tối 12/10. Nàng dâu hào môn nhà "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đứng chung bảng xếp hạng với nhiều gương mặt quốc tế như Công chúa Leonor - người thừa kế ngai vàng và là Nữ hoàng tương lai của Tây Ban Nha, người mẫu Hannah Montoya, ca sĩ Hwasa...

TC Candler công bố diễn viên Tăng Thanh Hà góp mặt trong danh sách The 100 Most Beautiful Faces of 2026 hôm 12/10. TC Candle cũng thông báo đã chú thích nhầm trong ảnh khi công bố đây là lần thứ ba Tăng Thanh Hà được đề cử. Thực tế, đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trong danh sách này.

Ở tuổi 40 và đã là mẹ ba con, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, vẻ rạng rỡ. Sau hai thập niên vào showbiz, cô vẫn được nhiều khán giả gọi với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt" và ngày càng ghi điểm với thần thái sang trọng, gu thời trang tinh tế.

Thói quen lành mạnh, lối sống tích cực Hà Tăng theo đuổi nhiều năm qua góp phần không nhỏ giúp cô giữ gìn làn da, vóc dáng. Thực đơn hàng ngày của nữ diễn viên luôn có nhiều loại rau củ quả, giúp tăng cường vitamin, chất chống oxy hóa cho cơ thể. "Phu nhân hào môn" còn có thói quen thêm bột protein và bột collagen vào món sinh tố xanh, ăn nhiều thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, nhờ đó hạn chế hao hụt collagen, giữ làn da khỏe đẹp, ít dấu hiệu lão hóa.

Nhan sắc đời thường của diễn viên Tăng Thanh Hà.

Bên cạnh đó, lối sống siêng vận động nhiều năm qua cũng góp phần giúp nữ diễn viên giữ làn da khỏe đẹp, tươi tắn. Có thời điểm người đẹp thường tập yoga, thiền định mỗi sáng. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời như bơi lội, chèo thuyền, dành thời gian hiking, trekking kết hợp khám phá thiên nhiên.

Trong danh sách đề cử năm 2026, cùng với Tăng Thanh Hà, Việt Nam còn có diễn viên Kim Tuyến, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân, TikToker Chi Xê... Trước đó, TC Candler từng xếp hạng Hoa hậu Trúc Diễm ở vị trí 67 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm 2014. Á hậu Thảo Nhi Lê là người đẹp Việt duy nhất ba lần liên tiếp góp mặt trong danh sách của trang này. Năm 2020, cô xếp hạng 81, năm 2021 ở vị trí 67, năm 2022 tăng 10 bậc - đứng thứ 57.

Diễn viên Tăng Thanh Hà bên ông xã - doanh nhân Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.