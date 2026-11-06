Tình bạn của Tăng Thanh Hà và 'người yêu màn ảnh' sau gần 2 thập kỷ

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà từng được xem là cặp đôi ăn ý của màn ảnh Việt những năm 2000. Tên tuổi của cả hai bùng nổ khi đóng chung bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” (2008).

Vai diễn Trúc và Bảo Nam của cặp đôi đã trở thành dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Với hai diễn viên, bộ phim cũng là một phần thanh xuân, gắn với những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Sau thành công của phim, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tiếp tục hợp tác trong phim điện ảnh “Đẹp từng centimét” (2009). Đây cũng là một trong những dự án chung cuối cùng của cả hai.

Không chỉ ăn ý trên màn ảnh, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà còn có tình bạn đáng ngưỡng mộ. Trở nên thân thiết khi đóng cặp cùng nhau, họ duy trì tình bạn suốt gần hai thập kỷ. Dù “ngọc nữ” hạn chế hoạt động showbiz sau khi kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc, gặp gỡ trong những dịp đặc biệt.

Nam diễn viên từng cho biết khán giả mong cả hai sẽ trở lại với “Bỗng dưng muốn khóc” phần 2 nhưng chắc chắn không được vì “chúng tôi già rồi”. Anh hy vọng cả hai sẽ có thể cùng nhau xuất hiện trong một dự án nào đó trong tương lai.

Dịp kỷ niệm 15 năm “Bỗng dưng muốn khóc” lên sóng, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Lương Mạnh Hải, nhắc lại dấu mốc Trúc và Bảo Nam gặp nhau trên màn ảnh.

“Thoáng cái 15 năm ngày Nam và Trúc gặp nhau. Đôi lúc đi trên đường vẫn nghe tiếng gọi ‘Trúc ơi’. Thật hạnh phúc và may mắn khi mình vẫn được nhớ đến và được yêu thương. Tình cảm này Hà luôn trân quý và biết ơn”, nữ diễn viên viết.

Trong dịp sinh nhật tuổi 45 vào cuối tháng 10, Lương Mạnh Hải chia sẻ khoảnh khắc được Tăng Thanh Hà tổ chức sinh nhật tại nhà riêng. Sau khi hoàn thành lịch quay phim, anh được cô bạn thân mời đến chung vui. Không có buổi tiệc cầu kỳ, nữ diễn viên chuẩn bị bánh kem và dành cho người bạn lâu năm một buổi tối ấm cúng.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Lương Mạnh Hải viết: “Có những người xuất hiện để làm thanh xuân của mình rực rỡ hơn. Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ”.

Thời gian tới, Tăng Thanh Hà sẽ tái xuất màn ảnh sau 13 năm vắng bóng để chăm sóc gia đình. Về phía Lương Mạnh Hải, anh nhận được nhiều tình cảm khi tập trung phát triển mảng sáng tạo nội dung qua những video hài hước.