Quỳnh Châu được khen 'đẹp như gái son' sau 6 tháng sinh con

Một lần xuống phố mới đây, Quỳnh Châu thu hút chú ý khi diện đầm co giãn ôm sát, làm nổi bật thân hình nuột nà cùng vòng hai thon gọn.

Đông đảo khán giả tỏ ra bất ngờ trước kết quả giảm cân thần tốc của mỹ nhân 32 tuổi. Nửa năm sau sinh, cô đã lấy lại vóc dáng mảnh mai, vùng bụng phẳng lỳ không kém thời son rỗi.

Khi dự sự kiện, Quỳnh Châu cũng ưu tiên xiêm y tôn lợi thế hình thể, khai thác vẻ đẹp "gái một con trông mòn con mắt".

Từ tháng 6, tức chỉ ba tháng sau khi bé Renzo chào đời, chân dài 9X đã tự tin mặc crop top khoe eo thon trên phố.

Đăng hình bế quý tử 4 tháng tuổi, Quỳnh Châu nhận được nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ sắc vóc trong lần đầu đi biển sau sinh.

Gần đây, thành quả "độ dáng" càng rõ rệt khi á hậu diện đầm ren xuyên thấu bó sát cơ thể.

Mẫu bikini nhiều khoảng hở giúp Quỳnh Châu khoe trọn nét gợi cảm, từ vòng một đầy đặn tới vùng bụng nổi cơ săn chắc.

Người đẹp cho biết bản thân may mắn không bị rạn da trong quá trình mang bầu, nhờ vậy body hiện tại gần như không có dấu hiệu sinh nở. Cô cũng áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học để nhanh chóng trở về hình thể lý tưởng.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, nổi tiếng từ chương trình Vietnam Fashion Icon 2014, Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014... Cô vào top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, giành ngôi á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Sau nhiều năm hoạt động ở vai trò người mẫu, cô lấn sân làm MC, tham gia các phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, đảm nhận cương vị huấn luyện viên tại show Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025.

Chồng Quỳnh Châu tên Phát Nguyễn, sinh năm 1989, là con út trong gia đình có truyền thống kinh doanh, tốt nghiệp thạc sĩ trường top 4 tài chính ở Anh, hiện kinh doanh lĩnh vực khách sạn và quản lý lưu trú. Anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi - đơn vị sở hữu khách sạn Colline nổi tiếng ở Đà Lạt.

Phát Nguyễn và Quỳnh Châu gắn bó gần 5 năm trước khi tổ chức hôn lễ tháng 10/2025. Họ đón quý tử đầu lòng cuối tháng 3 năm nay.