Quỳnh Châu sinh con trai

Trò chuyện với Ngôi Sao, Quỳnh Châu cho biết em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng gần 3,7 kg. Ban đầu người đẹp muốn sinh thường, tuy nhiên cô mang thai 40 tuần mà hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển dạ, trong khi chỉ số nước ối xuống thấp nên được bác sĩ khuyên mổ nhằm tránh nguy hiểm cho cả hai mẹ con.

"Tôi xúc động và hạnh phúc không thể tả, nước mắt tự chảy ra khi nghe bé cất tiếng khóc chào đời, đặc biệt lúc da kề da", Quỳnh Châu bày tỏ.

Sau lâm bồn, á hậu lưu lại bệnh viện một tuần rồi chuyển sang trung tâm ở cữ tại phường Tân Hưng khoảng nửa tháng trước khi về nhà. Sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, em bé trộm vía ăn tốt và ngủ ngoan. Tuy nhiên, Quỳnh Châu sinh mổ nên sữa chưa về nhiều, bởi vậy cậu nhóc sẽ ti mẹ trước khi chuyển sang bữa chính là sữa công thức.

Hiện tại, mỹ nhân 32 tuổi được ông xã, bố mẹ ruột và cô vú em hỗ trợ chăm bé. Doanh nhân Phát Nguyễn dù bận rộn công việc vẫn luôn túc trực bên vợ con. "Ban ngày anh ấy tranh thủ họp online, khuya lại lo cho bé. Mấy hôm đầu ở bệnh viện, tôi còn ngấm thuốc tê nên không cử động được, chồng là người đảm nhiệm chính phần chăm con. Sau giai đoạn lúng túng, bỡ ngỡ, anh ấy đã quen dần và thuần thục hơn", chân dài kể.

Vợ chồng Quỳnh Châu bên con trai mới sinh.

Trong bài phỏng vấn cùng Ngôi Sao hồi tháng 1, Quỳnh Châu cho biết cô chuyển vào sống cùng gia đình chồng sau đám cưới. Á hậu thấy mình may mắn, "sướng hơn thời độc thân" vì bố mẹ chồng và các anh chị cưng chiều, quan tâm chăm sóc chu đáo, khiến cô thấy mình như con út trong nhà.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, nổi tiếng từ chương trình Vietnam Fashion Icon 2014, Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014... Cô vào top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, giành ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Sau nhiều năm hoạt động ở vai trò người mẫu, cô lấn sân làm MC, tham gia các phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, đảm nhận cương vị huấn luyện viên tại show Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025.

Chồng Quỳnh Châu tên Phát Nguyễn, sinh năm 1989, là con út trong gia đình có truyền thống kinh doanh, tốt nghiệp thạc sĩ trường top 4 tài chính ở Anh, hiện kinh doanh lĩnh vực khách sạn và quản lý lưu trú. Anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi - đơn vị sở hữu khách sạn Colline nổi tiếng ở Đà Lạt. Phát Nguyễn và Quỳnh Châu gắn bó gần 5 năm trước khi tổ chức hôn lễ tháng 10/2025.