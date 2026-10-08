Hailey Bieber dành một năm nuôi tóc trước khi nhuộm nâu chocolate

Sau khoảng một năm hạn chế những thay đổi lớn với mái tóc, Hailey Bieber vừa trở lại với màu nâu chocolate đậm nhất trong hơn một thập niên. Ảnh: Instagram haileybieber

Hailey Bieber vừa xuất hiện với mái tóc nâu chocolate đậm, gần màu espresso, được chuyên gia màu tóc Matt Rez thực hiện. Theo Vogue, đây là màu tóc tối nhất cô từng để trong hơn một thập niên. Mái tóc cũng được nuôi dài hơn, tạo các lớp mềm quanh khuôn mặt và bổ sung tóc nối để tăng độ dày, dài.

Sự thay đổi càng đáng chú ý bởi trước đó Bieber thường xuất hiện với những sắc tóc sáng và ấm hơn. Vàng hoe từng là một trong những màu tóc đặc trưng của cô, bên cạnh các phiên bản nâu sáng, caramel, nâu hạt dẻ và nâu vàng. Năm 2022, cô từng trở lại với màu nâu chocolate gần màu tóc tự nhiên sau khi để phần highlight vàng mọc ra trong khoảng một năm. Trong những năm gần đây, Bieber vẫn thường xuyên thử nghiệm màu tóc nhưng chủ yếu thay đổi trong nhóm màu vàng và nâu sáng với các sắc độ khác nhau. Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng thời gian cô dành cho tóc nghỉ trước khi thực hiện thay đổi lớn.

Mùa hè năm nay, Hailey Bieber cho biết đang trải qua hành trình "nuôi tóc", tập trung vào việc giữ tóc khỏe, để màu nâu sáng tự nhiên mọc dài và hạn chế những thay đổi mạnh. Vogue cho biết cô đã để phần tóc dài ra thay vì vội vàng thay đổi kiểu hoặc màu. Thực tế, đây không phải lần đầu Bieber áp dụng cách làm đẹp này. Năm 2022, cô chuyển từ blonde sang brunette bằng cách để các phần highlight sáng mọc dần trong khoảng một năm trước khi trở lại màu nâu tự nhiên.

Sau nhiều lần nhuộm và tẩy tóc, Hailey Bieber chủ động giảm can thiệp để tóc có thời gian mọc dài và phục hồi vẻ khỏe. Cô từng cho biết việc tẩy vàng khiến tóc hư tổn nên chuyển sang màu tối hơn, đồng thời sử dụng dầu xả không cần xả nước để dưỡng và hạn chế gãy. Người mẫu cũng duy trì thói quen dùng mặt nạ tóc kết hợp dầu dưỡng, búi tóc và để sản phẩm lưu trên tóc trước khi gội. Ở những giai đoạn muốn nuôi dài, cô hạn chế cắt và tránh đưa ra các thay đổi lớn, để phần tóc tự nhiên tiếp tục phát triển; khi cần tăng độ dài, độ dày, cô sử dụng tóc nối thay vì can thiệp nhiều vào tóc thật.

Hailey Bieber thường xuyên thay đổi màu tóc nhưng chủ yếu xoay quanh các sắc vàng, nâu vàng, caramel và nâu, nhờ đó không phải liên tục tẩy tóc để chuyển giữa những màu có độ tương phản quá lớn. Ảnh: Instagram haileybieber

Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), nhuộm, tẩy, uốn và duỗi đều có thể khiến tóc khô và dễ gãy. Đặc biệt, việc làm sáng tóc quá ba tông so với màu tự nhiên thường cần nồng độ peroxide cao hơn và có nguy cơ gây tổn thương nhiều hơn. Vì vậy, các bác sĩ da liễu khuyến nghị kéo dài thời gian giữa những lần xử lý hóa chất thay vì liên tục nhuộm lại.

Điều này lý giải vì sao việc để tóc mọc tự nhiên trong một thời gian dài có thể có lợi cho những người thường xuyên nhuộm hoặc tẩy. Tuy nhiên, "nuôi tóc" không có nghĩa là sợi tóc đã hư tổn sẽ tự phục hồi hoàn toàn. Phần thân tóc đã bị tổn thương không thể trở lại trạng thái ban đầu như da có khả năng tự tái tạo. Mục tiêu thực tế hơn là giảm gãy rụng, bảo vệ phần tóc khỏe và chờ tóc mới mọc ra.

AAD khuyến nghị những người muốn duy trì mái tóc khỏe nên tập trung dầu gội vào da đầu thay vì chà xát toàn bộ thân tóc, sử dụng dầu xả sau mỗi lần gội và hạn chế chải mạnh khi tóc còn ướt. Khi sử dụng máy sấy hoặc dụng cụ nhiệt, nên chọn nhiệt độ thấp và giảm tần suất.

Kiểu tóc cũng cần được chú ý. Buộc tóc quá chặt, sử dụng tóc nối hoặc tạo những kiểu gây lực kéo liên tục có thể làm tóc gãy và trong trường hợp kéo dài có thể dẫn đến rụng tóc do lực kéo. AAD khuyên thay đổi kiểu tóc, tránh kéo căng chân tóc và nếu sử dụng tóc nối nên chọn loại nhẹ, được thực hiện bởi người có chuyên môn.

Với người thường xuyên nhuộm tóc, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là không cần từ bỏ hoàn toàn việc đổi màu nhưng nên tạo khoảng nghỉ giữa các lần xử lý hóa chất. Khi muốn chuyển sang màu sáng hơn, cần đặc biệt lưu ý mức độ tẩy; trong khi đó, lựa chọn màu gần với màu tóc tự nhiên hoặc tối hơn thường ít gây tổn thương hơn.

Phong cách làm đẹp tối giản, tự nhiên của Hailey Bieber tạo ảnh hưởng lớn với giới trẻ, nhiều xu hướng như làn da căng bóng, trang điểm trong veo và môi bóng được lan rộng trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram haileybieber

Hailey Bieber là người mẫu, doanh nhân và nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Sinh năm 1996 tại Mỹ, cô là con gái của diễn viên Stephen Baldwin và kết hôn với ca sĩ Justin Bieber năm 2018. Hailey từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang quốc tế, đồng thời sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode, tập trung vào chăm sóc da tối giản. Phong cách làm đẹp của cô tạo ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.