Phong cách quý cô ngọt ngào của Lona Kiều Loan

Một lần xuống phố mới đây, Kiều Loan ghi dấu ấn khi diện đầm ren cổ yếm gam trắng thanh lịch, kết hợp túi xách MCM dòng Rockstar Vanity Case giá 690 USD (hơn 18 triệu đồng).

Thiết kế ôm sát ba vòng và khoét sâu phía sau giúp mỹ nhân 26 tuổi phô diễn đường cong cùng lưng trần nuột nà, trong khi đuôi váy xòe mang lại vẻ duyên dáng.

Trang phục chất liệu ren mỏng là "bạn thân" của Kiều Loan, thổi làn gió bay bổng lên từng bước chân và khắc họa hình ảnh tiểu thư yêu kiều.

Khi đi nghỉ dưỡng, á hậu chọn crop top kèm chân váy xếp nếp đồng điệu để làm mới phong cách ngày hè.

Chi tiết xẻ cao trên xiêm y nhún bèo làm nổi bật cặp chân thon dài của Kiều Loan.

Nhan sắc Gen Z tiếp tục cưng chiều sắc trắng và chất liệu ren, tạo điểm nhấn bằng khoảng cut-out tôn vòng một trong buổi hẹn hò ăn tối.

Khi muốn trẻ trung hơn, Kiều Loan mặc đầm đỏ ngắn dáng phồng và bổ sung nét sexy bằng chi tiết cúp ngực trễ nải.

Người đẹp khai thác lợi thế hình thể qua mẫu váy ôm sát phủ vật liệu bắt sáng nổi bật.

Trong khi đó, xiêm y dựng phom và đính kết nhẹ nhàng đem tới vẻ sang trọng mà không kém phần tươi mới.

Thực hiện bộ ảnh mừng Ngày của Mẹ, Kiều Loan chọn thiết kế chấm bi cổ điển thanh lịch, kết hợp giày cao gót đen trắng hài hòa.

Ảnh: FBNV