Phong cách mùa hè năng động, trẻ trung của Trúc Diễm

Sáng 14/5 (giờ địa phương), Trúc Diễm tham gia buổi casting người mẫu cho Victoria's Secret, diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu tiên, thương hiệu nội y đình đám này tổ chức buổi tuyển chọn theo hình thức mở, cho phép nhiều khán giả cùng theo dõi quá trình casting. Cô vui mừng và xúc động khi hoàn thành thử thách casting trực tiếp cho Victoria's Secret ở Mỹ.

Tại buổi casting, Trúc Diễm diện trang phục đơn giản, năng động với áo hai dây, chân váy ngắn phối cùng giày thể thao màu hồng làm điểm nhấn cho set đồ. Cô cho biết, các thí sinh được đo chỉ số cơ thể, để mặt mộc để hội đồng kiểm tra kỹ lưỡng về chiều cao, vóc dáng, gương mặt mộc có phù hợp với yêu cầu và tinh thần chung của thương hiệu hay không.

Phong cách năng động, tối giản được Trúc Diễm khá ưa chuộng ngoài đời. Chỉ với 2 màu đen trắng, Trúc Diễm đã làm nổi bật set đồ nhờ cách mix&match trẻ trung, hiện đại và tôn được cá tính của người mặc.

Nếu việc phối áo da màu đen với áo hai dây ren màu trắng mang đến sự cá tính nhờ sự đối lập giữa mạnh mẽ và nữ tính thì ở set đồ này tôn vinh tinh thần tối giản, trẻ trung và phóng khoáng.

Với lợi thế về chiều cao cùng vóc dáng mảnh mai, Trúc Diễm dễ dàng chinh phục những thiết kế đơn giản nhưng được nâng tầm bởi người mặc.

Không cầu kỳ nhưng vẫn thể hiện được phong cách sang trọng, quý phái.

Áo hai dây, chân váy tua rua kết hợp giày thể thao mang đến tinh thần tự do, khoáng đạt.

Chân váy Jean và áo croptop tôn lên đường cong cơ thể, phù hợp cho những cô nàng cá tính, quyến rũ.

Trúc Diễm khoe vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính trong set đồ hoa nhí màu hồng. Thiết kế có áo xẻ sâu và chân váy ngắn xếp ly làm tăng vẻ gợi cảm, khỏe khoắn, giúp set đồ không bị sến súa.

Điều khiến Trúc Diễm nhận được sự khen ngợi của fan thời trang là dù lựa chọn phong cách nào thì cá tính của cô vẫn được thể hiện rõ nét và xuyên suốt.

Ngay cả khi lựa chọn set đồ đơn giản, Trúc Diễm vẫn mang đến sự nổi bật và phong cách riêng.