Những thói quen đơn giản trước khi ngủ giúp làn da khỏe đẹp

Dành 10 phút chăm sóc da

Ban đêm là khoảng thời gian kỳ diệu để làn da được tái tạo. Vào thời điểm này, cơ thể chuyển từ chế độ bảo vệ sang chế độ phục hồi, các tế bào da cũng hoạt động mạnh mẽ gấp nhiều lần so với ban ngày để sửa chữa những tổn thương da do tia UV và ô nhiễm môi trường gây ra. Để hỗ trợ quá trình này, một vài thay đổi nhỏ trong thói quen trước khi đi ngủ sẽ giúp các loại kem dưỡng phát huy tối đa tác dụng, đồng thời mang lại sắc diện hồng hào cho làn da.

Làm sạch sâu nhưng phải nhẹ nhàng

Mọi quy trình dưỡng da đều trở nên vô nghĩa nếu bề mặt da vẫn còn bám đầy bụi bẩn và lớp trang điểm. Tuy nhiên, vào mùa đông, bạn cần đặc biệt chú ý đến việc làm sạch mà không gây mất nước. Hãy sử dụng phương pháp làm sạch kép với dầu tẩy trang và sữa rửa mặt dịu nhẹ. Làm sạch bằng dầu tẩy trang cùng động tác xoa mặt nhẹ không chỉ hòa tan bã nhờn mà còn giúp cơ mặt được thư giãn, tăng cường lưu thông máu ngay từ bước đầu tiên. Một làn da sạch thoáng sẽ tạo điều kiện cho các phân tử dưỡng chất ở các bước sau dễ dàng len lỏi vào sâu bên trong lỗ chân lông.

Các bước chăm sóc da đơn giản kèm theo động tác massage sẽ giúp làn da được nuôi dưỡng khỏe mạnh, hồng hào...

Tận dụng sức mạnh của massage da đầu và mặt

Trước khi thoa kem dưỡng, hãy dành khoảng 5 phút để massage da mặt theo các chuyển động tròn và hướng từ dưới lên trên. Hành động này giúp kích thích hệ bạch huyết, đào thải độc tố và giúp các mạch máu dưới da lưu thông tốt hơn. Khi máu lưu thông thuận lợi, làn da sẽ tự khắc trở nên hồng hào, săn chắc. Đừng quên massage nhẹ nhàng vùng da đầu, bởi khi da đầu được thư giãn, các dây thần kinh sẽ phát tín hiệu giúp toàn bộ cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu, giúp ngủ ngon giấc và tạo điều kiện tối ưu cho quá trình tái tạo tế bào.

Dưỡng ẩm theo phương pháp đa tầng

Vào buổi tối, thay vì chỉ thoa một lớp kem dày, bạn hãy thử áp dụng phương pháp cấp ẩm đa tầng. Bắt đầu bằng một lớp nước hoa hồng để cân bằng pH, sau đó là serum cấp nước và cuối cùng là kem dưỡng khóa ẩm. Việc thoa từng lớp mỏng giúp da hấp thụ từ từ và không bị quá tải. Đặc biệt, hãy thoa kem dưỡng khi da vẫn còn hơi ẩm. Khi đó, kem dưỡng sẽ đóng vai trò như một lớp màng ngăn chặn sự bốc hơi nước, giữ cho da luôn mọng nước suốt cả đêm dài.

Sử dụng mặt nạ ngủ cho những ngày hanh khô

Trong những ngày thời tiết cực kỳ khô hanh, hãy bổ sung thêm mặt nạ ngủ vào bước cuối cùng. Mặt nạ ngủ thường có kết cấu màng gel đặc biệt, giúp giữ các lớp dưỡng chất bên dưới và cung cấp nước liên tục cho da trong suốt 8 tiếng ngủ.

Tổng thời gian cho các bước chăm sóc da này bạn chỉ cần không đến 10 phút mỗi buổi tối, để giúp làn da khỏe mạnh và mịn màng.

Duy trì thói quen tốt cải thiện chất lượng giấc ngủ

Ngoài các bước chăm sóc da trước khi đi ngủ, thì một giấc ngủ ngon mới giúp bạn có làn da hồng hào, rạng rỡ bền vững. Theo đó, bạn cần chú ý:

Tạo không gian ngủ lý tưởng cho làn da

Làn da không thể đẹp nếu bạn ngủ trong một môi trường quá khô hoặc ô nhiễm. Hãy sử dụng máy tạo độ ẩm nếu bạn bật máy sưởi hoặc điều hòa để tránh việc không khí hút ngược độ ẩm từ da. Bên cạnh đó, việc thay vỏ gối lụa hoặc satin thay vì chất liệu vải thô ráp sẽ giảm thiểu sự ma sát đối với da mặt và tóc, ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn và giữ cho độ ẩm của kem dưỡng không bị thấm vào gối quá nhiều.

Thói quen thư giãn tinh thần trước khi ngủ

Một tâm trí căng thẳng sẽ sản sinh ra cortisol, kẻ thù số một của collagen. Thay vì lướt điện thoại vốn chứa ánh sáng xanh gây hại cho da và ức chế hormone giấc ngủ, bạn hãy thử đọc một vài trang sách hoặc nghe nhạc nhẹ. Việc ngâm chân bằng nước ấm với vài lát gừng và muối cũng là một thói quen tuyệt vời. Khi đôi chân được sưởi ấm, các mạch máu toàn thân giãn nở, giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và sâu hơn, từ đó làn da cũng có thêm thời gian để thực hiện nhiệm vụ phục hồi.

Ngâm chân với nước gừng ấm và muối sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn...

Uống một chút nước ấm hoặc trà thảo mộc

Uống một cốc nước ấm nhỏ hoặc trà hoa cúc trước khi đi ngủ khoảng một giờ có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng nước và hỗ trợ thư giãn. Việc cung cấp đủ nước gián tiếp giúp hạn chế tình trạng khô da vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, chỉ nên uống lượng vừa phải để tránh thức giấc giữa đêm, làm gián đoạn giấc ngủ và quá trình phục hồi của da.