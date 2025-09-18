NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

Mới đây, trên trang cá nhân NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ trong chuyến đi Mũi Né. Nhan sắc ở tuổi U60 cực kỳ cuốn hút nhưng nữ nghệ sĩ tự nhận "lười chụp ảnh, lười cả đăng".

Ngay dưới bài đăng của NSND Thu Hà, nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp như: NS Chiều Xuân, diễn viên Linh Huệ,... để lại bình luận khen ngợi nhan sắc không tuổi.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - mẹ Quang phim "Mưa đỏ" cũng trầm trồ: "Đẹp quá chị mình ơi!".

NSND Thu Hà là một trong những mỹ nhân màn ảnh của thập niên 1990, ở tuổi U60 nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon thả.

Nghệ sĩ Thu Hà cho biết giữ tinh thần thoải mái, duy trì thói quen đạp xe, vận động nhẹ nhàng nên thường được mọi người khen trẻ hơn tuổi.

Chị từng chia sẻ, thú vui trong cuộc sống rất giản dị, chăm sóc gia đình, người thân, đi uống trà đá, chuyện trò với bạn thân trong khu phố.