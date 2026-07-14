Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris

Chi Pu khoe ảnh diện đồ như các It Girls khi dạo phố Paris. Người đẹp diện set trang phục tông đen, tạo điểm nhấn bằng loạt trang sức vàng nổi bật.

Bộ cánh giúp Chi Pu tôn đường cong đồng hồ cát. Nhiều khán giả khen cách phối đồ của nữ ca sĩ trông đơn giản nhưng hút mắt.

Người đẹp sinh năm 1993 diện mẫu áo hai dây dệt kim của Gucci, với chi tiết kim loại khóa hàm ngựa Horsebit kinh điển của nhà mốt trên phần dây áo. Thiết kế được bán với giá 890 USD (khoảng 24 triệu đồng).

Cô sử dụng thắt lưng bản siêu mảnh GG Marmont cùng nhà mốt, giá bán 550 USD (khoảng 15 triệu đồng) để bộ trang phục tông đen trông bắt mắt hơn.

Với trang phục mang cảm hứng những năm 2010, Chi Pu lựa chọn mẫu túi xách chung phong cách vintage. Thiết kế Lady Lunetta mới được Gucci ra mắt mùa hè năm nay có kiểu dáng đeo vai tối giản, dây xích sang chảnh cùng chất liệu canvas in họa tiết Monogram. Chiếc túi được yết giá 1.950 USD (gần 52 triệu đồng).

Mùa hè năm nay, dép xỏ ngón được hàng loạt thương hiệu cũng như fashionista thế giới lăng xê và Chi Pu không nằm ngoài xu hướng chung. Cô chọn đôi dép da đơn giản của Gucci, giá 990 USD (khoảng 26 triệu đồng) khi dạo phố.

Giọng ca Anh ơi ở lại còn diện hàng loạt món trang sức xa xỉ tông vàng kim loại, ăn rơ với chi tiết trên dây áo.

Chi Pu đeo set hoa tai và hai chiếc vòng tay LOVE của Cartier. Đây là một trong những dòng sản phẩm kinh điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp nước Pháp, với giá lần lượt là 2.320 USD (khoảng 61 triệu đồng) cho hoa tai, 6.630 USD (174 triệu đồng) cho vòng tay màu vàng hồng và 7.100 USD (khoảng 185 triệu đồng) cho vòng tay phiên bản vàng trắng.

Chi Pu đeo chiếc nhẫn Serpenti của Bvlgari, giá bán xấp xỉ 70 triệu đồng.

Diện mạo của mỹ nhân 33 tuổi nổi bật hơn với mẫu kính râm to bản của Chanel.

Thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2026, từng được Jennie diện, có giá bán 500 Euro (15 triệu đồng).