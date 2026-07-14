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Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO Chi Pu: Hotgirl đa zi năng

Trong chuyến nghỉ hè tại Pháp, Chi Pu diện 'cây' đồ đen tô điểm bằng loạt trang sức xa xỉ khi thả dáng trên đường phố.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 1

Chi Pu khoe ảnh diện đồ như các It Girls khi dạo phố Paris. Người đẹp diện set trang phục tông đen, tạo điểm nhấn bằng loạt trang sức vàng nổi bật.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 2

Bộ cánh giúp Chi Pu tôn đường cong đồng hồ cát. Nhiều khán giả khen cách phối đồ của nữ ca sĩ trông đơn giản nhưng hút mắt.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 3

Người đẹp sinh năm 1993 diện mẫu áo hai dây dệt kim của Gucci, với chi tiết kim loại khóa hàm ngựa Horsebit kinh điển của nhà mốt trên phần dây áo. Thiết kế được bán với giá 890 USD (khoảng 24 triệu đồng).

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 4

Cô sử dụng thắt lưng bản siêu mảnh GG Marmont cùng nhà mốt, giá bán 550 USD (khoảng 15 triệu đồng) để bộ trang phục tông đen trông bắt mắt hơn.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 5

Với trang phục mang cảm hứng những năm 2010, Chi Pu lựa chọn mẫu túi xách chung phong cách vintage. Thiết kế Lady Lunetta mới được Gucci ra mắt mùa hè năm nay có kiểu dáng đeo vai tối giản, dây xích sang chảnh cùng chất liệu canvas in họa tiết Monogram. Chiếc túi được yết giá 1.950 USD (gần 52 triệu đồng).

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 6

Mùa hè năm nay, dép xỏ ngón được hàng loạt thương hiệu cũng như fashionista thế giới lăng xê và Chi Pu không nằm ngoài xu hướng chung. Cô chọn đôi dép da đơn giản của Gucci, giá 990 USD (khoảng 26 triệu đồng) khi dạo phố.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 7

Giọng ca Anh ơi ở lại còn diện hàng loạt món trang sức xa xỉ tông vàng kim loại, ăn rơ với chi tiết trên dây áo.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 8

Chi Pu đeo set hoa tai và hai chiếc vòng tay LOVE của Cartier. Đây là một trong những dòng sản phẩm kinh điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp nước Pháp, với giá lần lượt là 2.320 USD (khoảng 61 triệu đồng) cho hoa tai, 6.630 USD (174 triệu đồng) cho vòng tay màu vàng hồng và 7.100 USD (khoảng 185 triệu đồng) cho vòng tay phiên bản vàng trắng.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 9

Chi Pu đeo chiếc nhẫn Serpenti của Bvlgari, giá bán xấp xỉ 70 triệu đồng.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 10

Diện mạo của mỹ nhân 33 tuổi nổi bật hơn với mẫu kính râm to bản của Chanel.

Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris - 11

Thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2026, từng được Jennie diện, có giá bán 500 Euro (15 triệu đồng).

Chi Pu nóng bỏng với bikini ở tuổi U40
Chi Pu nóng bỏng với bikini ở tuổi U40

Chi Pu đang có những ngày tận hưởng kỳ nghỉ ở Hội An, Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, cô khoe bộ hình bikini nóng bỏng trên biển và nhận được nhiều lời...

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Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/07/2026 21:54 PM (GMT+7)
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