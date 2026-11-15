Sharon Stone vừa làm việc vừa tập luyện để giữ cơ bắp ở tuổi 68

Chia sẻ với Women's Fitness đầu tháng 11, ngôi sao phim Bản năng gốc (Basic Instinct) không đặt nặng việc phải dành nhiều giờ trong phòng gym để giữ vóc dáng. Thay vào đó, bà đưa những bài tập ngắn vào các hoạt động thường ngày, từ lúc ngồi trước máy tính đến khi xem tivi hoặc làm việc trên phim trường. Quan điểm của Sharon Stone là cơ thể cần vận động thường xuyên và có thêm sức cản để kích thích cơ bắp. Bà cho rằng không nhất thiết phải nâng những mức tạ rất nặng mới có thể rèn luyện thể lực.

Ở tuổi 68, Sharon Stone vẫn giữ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn với cơ bắp rõ nét, thần thái năng động và phong thái tự tin. Ảnh: Instagram sharonstone

Đeo tạ cổ tay khi làm việc

Một trong những thói quen đáng chú ý của Sharon Stone là tận dụng thời gian ngồi trước máy tính để vận động. Nữ diễn viên sử dụng những chiếc tạ nhỏ dạng vòng đeo ở cổ tay, giúp tăng sức cản cho cánh tay trong lúc làm việc. Theo Sharon, chỉ cần thêm một chút trọng lượng trong những hoạt động thường ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Bên cạnh đó, bà thực hiện những động tác nâng tay với tạ, gọi vui là "arm jazz". Bài tập mất khoảng 15 phút, tập trung vào các chuyển động đẩy tay lên cao nhằm rèn luyện cơ tay và vai.

Tập squat, chống đẩy giữa các cảnh quay

Thói quen vận động của Sharon không chỉ diễn ra ở nhà. Khi đến trường quay, bà thường tranh thủ tập thể dục trong lúc chờ đến lượt ghi hình. Những bài tập được nữ diễn viên lựa chọn khá cơ bản, gồm nâng chân, đá chân ra sau, gập bụng, squat, chùng chân và chống đẩy. Bà cho biết thường nằm xuống sàn thực hiện vài động tác giữa các cảnh quay, khiến các thành viên trong đoàn phim cũng chú ý và hưởng ứng.

Sharon đặc biệt yêu thích những bài tập thể hình truyền thống. Theo bà, dù đã xuất hiện từ nhiều thập niên trước, các động tác này vẫn có giá trị trong việc duy trì sức mạnh cơ bắp. Nữ diễn viên cũng sử dụng dụng cụ tập cơ đùi, đặt giữa hai chân và thực hiện động tác ép khi xem tivi. Đây là cách rèn luyện nhóm cơ đùi trong mà không cần dành riêng một buổi tập.

Cách tập của Sharon Stone cho thấy việc chăm sóc cơ bắp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những buổi tập kéo dài. Ảnh: Instagram sharonstone

Tập thể dục dưới nước 5 buổi mỗi tuần

Bên cạnh những bài tập ngắn trong ngày, Sharon vẫn duy trì các buổi vận động có thời lượng dài hơn. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 5, bà tiết lộ thường tập thể dục dưới nước khoảng một tiếng rưỡi mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần. Nữ diễn viên thực hiện các bài aerobic dưới nước, sử dụng tạ khoảng 2,5 kg ở mỗi cổ chân và cánh tay. Sau khi hoàn thành những động tác dưới nước, bà ngồi trên bậc hồ bơi và thực hiện động tác đạp chân như đang đi xe đạp.

Tập luyện trong nước giúp cơ thể vận động chống lại lực cản tự nhiên, đồng thời giảm áp lực lên các khớp so với một số hình thức vận động trên cạn. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với người muốn duy trì sức bền và khả năng vận động khi tuổi tác tăng lên.

Ngoài ra, Sharon kết hợp yoga, kỹ thuật hít thở và các động tác vũ đạo. Bà không tách biệt việc rèn luyện thể chất với chăm sóc tinh thần, xem vận động như một hình thức thiền định.

Không chạy theo thân hình quá gầy

Ở tuổi 68, Sharon Stone cũng có quan điểm khá cởi mở về ngoại hình và quá trình lão hóa. Bà không đồng tình với việc đánh đồng thân hình gầy gò với sức khỏe tốt. Nữ diễn viên từng chịu nhiều áp lực về cân nặng trong thời gian hoạt động ở Hollywood. Bà cho rằng phụ nữ không nên phải liên tục chạy theo những tiêu chuẩn ngoại hình thiếu thực tế, đặc biệt khi bước vào giai đoạn trung niên và mãn kinh.

Theo các chuyên gia vận động, sau tuổi 50, duy trì khối cơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Quá trình lão hóa tự nhiên có thể khiến khối lượng và sức mạnh cơ bắp suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng, đi lại và thực hiện các hoạt động hàng ngày. Vì vậy, tập luyện sức mạnh đều đặn, kết hợp vận động tim mạch và các bài tập thăng bằng, là nền tảng quan trọng để duy trì thể lực.

Những khoảng vận động ngắn, được duy trì thường xuyên và kết hợp với các buổi tập có cấu trúc giúp Sharon Stone hình thành lối sống năng động. Ảnh: Instagram sharonstone

Sharon Stone sinh năm 1958, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim kinh điển Basic Instinct (1992), giúp bà trở thành biểu tượng gợi cảm của Hollywood thập niên 1990. Bà từng giành giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Casino (1995) và được đề cử Oscar cùng vai diễn này. Ngoài diễn xuất, Sharon còn hoạt động trong lĩnh vực hội họa, tham gia các hoạt động từ thiện và vận động phòng chống HIV/AIDS. Ở tuổi 68, bà chú trọng duy trì sức khỏe, cơ bắp và tinh thần tích cực thông qua vận động thường xuyên.