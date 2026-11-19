Chị nói hiện sức khỏe suy giảm nhưng vẫn gắng duy trì nhịp độ công việc thường ngày, đồng thời phối hợp cùng bác sĩ để có phác đồ điều trị phù hợp.

Theo Dương Yến Ngọc, khoảng một tháng trước, chị xuất hiện triệu chứng đau vùng bụng dưới, sau đó cơn đau lan ra thắt lưng, buốt nhức tương tự biểu hiện của bệnh thoát vị đĩa đệm. Dù áp dụng các biện pháp bấm huyệt và vật lý trị liệu, tình trạng ngày càng trầm trọng khiến chị mất ăn, mất ngủ, đi đứng khó khăn và phải dùng thuốc giảm đau mỗi ngày để cầm cự.

Dương Yến Ngọc trong bộ ảnh chụp ngoại cảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi thăm khám tại một bệnh viện phụ sản quốc tế và có kết quả sinh thiết, chị được chuyển tuyến sang Bệnh viện Ung bướu TP HCM làm xét nghiệm chuyên sâu, nhận chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu.

"Đây là cú sốc lớn với tôi trong năm bởi bản thân luôn duy trì lối sống khoa học, tập thở và thực hành chánh niệm", chị nói.

Dương Yến Ngọc cho biết quyết định công khai tình trạng sức khỏe nhằm tự động viên bản thân, đồng thời lan tỏa sự đồng cảm tới những phụ nữ cùng hoàn cảnh.

Trước đó, người mẫu từng bị đột quỵ vào năm 2018 do mất ngủ kéo dài. Qua quá trình thăm khám, chị phát hiện bản thân mắc một số hội chứng tâm lý như rối loạn lo âu, tự kỷ thể nhẹ và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) hậu tai nạn, mất bốn năm để vượt qua ám ảnh.

Dương Yến Ngọc, 47 tuổi, quê Hải Phòng, là người mẫu đình đám một thời cùng Xuân Lan, Thanh Hằng. Ngoài sàn diễn thời trang, chị từng tham gia diễn xuất trong các phim 1.735 km, Cú đấm, Tiger Team. Chị trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và hiện làm mẹ đơn thân.