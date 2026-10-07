Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng
Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.
Tuy nhiên, bức ảnh do Osen đăng tải lại cho thấy diện mạo khác hẳn của ngôi sao Hoàn Châu cách cách. Gương mặt cô lộ nhiều dấu vết thời gian, không được mịn màng như trong ảnh đã chỉnh sửa.
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Ảnh hậu Do Yeon Jeon và "nữ hoàng phim 18+" Cho Yeo Jeong đều chọn sắc đen
Nhiều sao nữ Trung Quốc xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2025 với diện mạo được đầu tư kỹ lưỡng, song ảnh gốc từ truyền thông quốc tế lại phơi bày nhiều...
Theo Tú Oanh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/10/2026 19:47 PM (GMT+7)