Diane von Furstenberg: 79 tuổi vẫn chăm da, nói không với dao kéo

Tuổi 79 vẫn đắp mặt nạ, tự tin khoe làn da 'không bộ lọc'

Nhà thiết kế Diane von Furstenberg khi chuẩn bị cho show diễn tại New York Fashion Week. Ảnh: Instagram therealdvf

Ngày 9/9, Diane von Furstenberg đăng ảnh selfie trước gương để chuẩn bị cho show của thương hiệu tại New York Fashion Week. Trong ảnh, nhà thiết kế mặc bodysuit đen, đắp mặt nạ giấy. Bà chú thích: "79 and no filter!", kèm lời nhắn "Own it" - hãy tự tin với chính mình. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thay vì tìm cách che giấu tuổi tác, Diane chủ động cho thấy diện mạo thật ở tuổi gần 80. Đây cũng là quan điểm bà theo đuổi trong nhiều năm: tuổi tác không nhất thiết phải là điều cần chiến đấu bằng mọi giá.

Nhà thiết kế chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ và cho biết điều khiến bà e ngại là sau khi can thiệp có thể không còn nhận ra chính mình trong gương. Bà cho rằng những đường nét trên khuôn mặt là dấu vết của cuộc sống và sự thay đổi theo thời gian. Điều này không đồng nghĩa với việc Diane bỏ bê ngoại hình. Ngược lại, bà duy trì việc chăm sóc da khá đều đặn, từ dưỡng ẩm, chăm sóc chuyên sâu đến chống nắng.

Diane von Furstenberg năm 21 tuổi. Ảnh: Instagram therealdvf

Chăm da đều đặn thay vì tìm cách đóng băng khuôn mặt

Theo Harper’s Bazaar, Diane duy trì lịch chăm sóc da chuyên nghiệp hàng tuần với chuyên gia chăm sóc da Tracie Martyn trong nhiều năm, đồng thời sử dụng dầu làm sạch, kem dưỡng ẩm, sản phẩm tẩy tế bào chết và tinh chất làm săn chắc da. Bà nói việc chăm sóc da là một phần không thể bỏ qua trong lịch sinh hoạt. Bên cạnh đó, bà quan tâm đến vận động như yoga, bơi lội và đi bộ đường dài, các hoạt động tốt cho sức khỏe làn da.

Nhà thiết kế 79 tuổi từng chia sẻ với Vogue rằng bà sử dụng trang phục chống tia cực tím, mũ và thậm chí tự tạo một chiếc mặt nạ che mặt khi phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Cách chăm sóc của Diane vì thế không tập trung vào việc khiến gương mặt trông như trẻ hơn hàng chục tuổi. Thay vào đó, mục tiêu dường như là duy trì làn da được chăm sóc, bảo vệ và phù hợp với độ tuổi.

Chống nắng là bước quan trọng hơn việc chạy theo nếp nhăn

Quan điểm này cũng tương đồng với khuyến cáo của các bác sĩ da liễu. Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), chống nắng và dưỡng ẩm là hai bước quan trọng trong chăm sóc da chống lão hóa. Kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên, chống nước được khuyến nghị sử dụng khi ra ngoài; việc bảo vệ da khỏi tia cực tím giúp hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm như đốm nâu, nếp nhăn và da chảy xệ.

AAD cũng lưu ý khi tuổi tác tăng, da có xu hướng khô hơn và dễ xuất hiện nếp nhăn. Dưỡng ẩm giúp giữ nước trong da, từ đó làm giảm vẻ ngoài của một số đường nhăn nhỏ. Với làn da trưởng thành, việc làm sạch nhẹ nhàng và dưỡng ẩm thường xuyên cũng quan trọng không kém việc sử dụng các sản phẩm chống lão hóa. Đặc biệt, các chuyên gia da liễu khuyến cáo không nên sử dụng quá nhiều sản phẩm chống lão hóa cùng lúc. Việc kết hợp nhiều hoạt chất có thể gây kích ứng, khiến tình trạng da trở nên rõ rệt hơn thay vì cải thiện. AAD khuyên nên bắt đầu với chống nắng và dưỡng ẩm, sau đó mới lựa chọn sản phẩm phù hợp với vấn đề cụ thể như nếp nhăn hoặc sắc tố.

Diane von Furstenberg quan niệm lão hóa là một phần tự nhiên của cuộc sống, lựa chọn chăm sóc bản thân và tự tin với diện mạo theo tuổi tác. Ảnh: Instagram therealdvf

Đẹp ở tuổi 70 không nhất thiết là trông như tuổi 40

Diane von Furstenberg cho rằng tuổi già nằm ngoài khả năng kiểm soát của mỗi người nhưng có thể lựa chọn cách đối diện với nó. Bà cho biết những thay đổi trên khuôn mặt khiến bà nhìn thấy cuộc đời mình trong đó.

Ở tuổi 79, hình ảnh Diane đắp mặt nạ trước gương vì thế không chỉ là một khoảnh khắc làm đẹp. Đó còn là cách một biểu tượng thời trang lâu năm công khai cho thấy khuôn mặt thật của mình và nhắc phụ nữ rằng chăm sóc da có thể hướng tới làn da khỏe, được bảo vệ và tự nhiên thay vì nhất thiết phải làm mọi cách để xóa tuổi tác.

Diane von Furstenberg, 79 tuổi, là nhà thiết kế thời trang người Bỉ - Mỹ, nổi tiếng với thiết kế váy quấn (wrap dress) ra mắt từ thập niên 1970, trở thành một trong những biểu tượng thời trang của thế giới. Bà thành lập thương hiệu mang tên mình năm 1972 và nhiều năm giữ vai trò nổi bật trong ngành thời trang New York. Bên cạnh sự nghiệp, Diane được biết đến với quan điểm tích cực về tuổi tác và vẻ đẹp tự nhiên. Bà từng nói không lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ tuổi trẻ, đồng thời duy trì các thói quen chăm sóc da, vận động và bảo vệ làn da trước ánh nắng.