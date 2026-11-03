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Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thục Uyên Nhi, học song bằng ở Đại học Ngoại thương và Học viện Báo chí Tuyên truyền, được chú ý với nhan sắc xinh đẹp tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 1

Nguyễn Thục Uyên Nhi là một trong 25 thí sinh vào vòng cuối cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, sẽ tranh tài ở chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 2

Cô gái sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và đang theo học ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Cô có chứng chỉ IELTS 7.0, từng nhận học bổng tại Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2023, tham gia hội thảo khoa học của Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với tư cách đại biểu sinh viên tiêu biểu.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 3

Uyên Nhi từng được chú ý khi đoạt giải Hoa khôi Báo chí 2023, nhưng không tham gia các cuộc thi nhan sắc để tập trung việc học.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 4

Người đẹp quê Hà Nội khoe sắc trong bộ ảnh kỷ niệm tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền mùa hè 2026.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 5

Cựu sinh viên trường báo là một trong những thí sinh được yêu thích nhất chặng đầu của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 6

Trong thời gian tham gia cuộc thi, Uyên Nhi được rèn luyện, cải thiện các kỹ năng catwalk, chụp ảnh thời trang, ứng xử...

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 7

Uyên Nhi trình diễn trang phục dạ hội tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam ở Đồ Sơn, hôm 10/10.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 8

Người đẹp cao 1,75 m, có số đo ba vòng 83-62-94 cm.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 9

Uyên Nhi tham gia một hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Lai Châu.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 10

Cô cho biết được truyền cảm hứng từ những người đẹp cùng trường, từng thành công tại Hoa hậu Việt Nam như Nguyễn Thị Huyền và Dương Tú Anh.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng trực tiếp giảng dạy Uyên Nhi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - 11

Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn chủ đề Miền hương sắc, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ khắp các vùng miền, đồng thời đề cao giá trị tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Cô gái ở Hoa hậu Việt Nam 2026 học cả Học viện Báo chí và Đại học Ngoại thương
Cô gái ở Hoa hậu Việt Nam 2026 học cả Học viện Báo chí và Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu...

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Theo Nguyên An - Ảnh: BTC cung cấp ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/nhan-sac-co-gai-hoc-hai-truong-dai-hoc-thi-ho...

-02/11/2026 18:27 PM (GMT+7)
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