Nhan sắc cô gái học hai trường đại học thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Thục Uyên Nhi là một trong 25 thí sinh vào vòng cuối cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, sẽ tranh tài ở chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Cô gái sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và đang theo học ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Cô có chứng chỉ IELTS 7.0, từng nhận học bổng tại Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2023, tham gia hội thảo khoa học của Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với tư cách đại biểu sinh viên tiêu biểu.

Uyên Nhi từng được chú ý khi đoạt giải Hoa khôi Báo chí 2023, nhưng không tham gia các cuộc thi nhan sắc để tập trung việc học.

Người đẹp quê Hà Nội khoe sắc trong bộ ảnh kỷ niệm tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền mùa hè 2026.

Cựu sinh viên trường báo là một trong những thí sinh được yêu thích nhất chặng đầu của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, Uyên Nhi được rèn luyện, cải thiện các kỹ năng catwalk, chụp ảnh thời trang, ứng xử...

Uyên Nhi trình diễn trang phục dạ hội tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam ở Đồ Sơn, hôm 10/10.

Người đẹp cao 1,75 m, có số đo ba vòng 83-62-94 cm.

Uyên Nhi tham gia một hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Lai Châu.

Cô cho biết được truyền cảm hứng từ những người đẹp cùng trường, từng thành công tại Hoa hậu Việt Nam như Nguyễn Thị Huyền và Dương Tú Anh.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng trực tiếp giảng dạy Uyên Nhi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn chủ đề Miền hương sắc, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ khắp các vùng miền, đồng thời đề cao giá trị tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.