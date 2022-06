MC Hồng Phượng cùng 100 Hoa hậu, mẫu nhí catwalk trên Bến Bạch Đằng

100 Hoa hậu, siêu mẫu, người mẫu nhí… trình diễn catwalk trên Bến Bạch Đằng, TP.HCM trong chương trình vì trẻ em nghèo.

"Walking On The River" là chương trình thời trang cộng đồng vừa được diễn ra trên Bến Bạch Đằng, TP.HCM. Chương trình tạo cơ hội cho các học sinh có hoàn cảnh không may mắn, nhưng đam mê nghệ thuật, được bước lên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp.

Siêu mẫu Andrea Aybar. Trong số các người mẫu nhí có 9 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng thành tích học tốt, đang sống gần khu vực hẻm cù lao Nguyễn Kiệu (quận 4, TP.HCM). Các em được nhà thiết kế Phương Hồ tặng trang phục áo dài trình diễn.

Nhiều đơn vị, nhà hảo tâm... trao tặng 60 phần quà như cặp sách, vở, hộp bút, vitamin c… dành cho người mẫu và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

MC Hồng Phượng hào hứng khi lần đầu diễn catwalk. Chương trình quy tụ gần 100 Hoa hậu, siêu mẫu, người mẫu nhí... tham gia.

Sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của khán giả, du khách đã giúp cho những người mẫu nhí thêm tự tin và phấn khích.

Sau chương trình, các nhà thiết kế hi vọng sẽ lan tỏa được giá trị yêu thương để có thêm nhiều show diễn chuyên nghiệp và ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ trong mùa hè này.

Hoa hậu Bella Vũ trình diễn ca khúc "Búp bê" tại chương trình.

