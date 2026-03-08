Nhã Phương khoe dáng 'mẹ bỉm sữa' với đầm cúp ngực

Hôm 7/3, Nhã Phương khoe ảnh khi đi sự kiện với trang phục của một local brand Việt. Bà mẹ ba con chọn đầm cúp ngực phom bút chì dài chạm đất, điểm nhấn lớp cape voan mỏng phủ bên ngoài. Phần thân váy ôm vừa vặn, giúp bà xã Trường Giang tôn bờ vai gầy và vòng eo thon thả. Nhiều khán giả khen Nhã Phương lấy lại vóc dáng "thần tốc" dù đang là mẹ bỉm sữa.

"Mẹ bỉm sữa về dáng nhanh quá, ngày càng xinh đẹp"; "Có đúng là mới sinh bé không, nhìn cô ấy như chưa hề có cuộc sinh nở nào luôn"; "Mặc cái váy đẹp quá, bụng nhỏ xíu luôn"; "Chị mới sinh mà chị đẹp quá, váy quá sang luôn"..., một số khán giả bình luận.

Nhã Phương diện đầm satin phối voan trắng kem đi sự kiện.

Một tháng sau khi sinh con thứ ba, Nhã Phương dần quay lại với các hoạt động giải trí và sự kiện. Diễn viên vẫn trung thành với hình ảnh thanh lịch, nữ tính quen thuộc, nhưng các lựa chọn trang phục gần đây cho thấy sự tiết chế và tinh giản hơn trong đường cắt, phom dáng. Những thiết kế ôm vừa vặn, chất liệu mềm hoặc có cấu trúc nhẹ nhàng thường được cô ưu tiên để tôn vóc dáng.

Nhã Phương thường lựa chọn bảng màu trung tính như trắng ngà, be. Các thiết kế váy dài, dáng suông hoặc phom bút chì giúp cô khoe lợi thế bờ vai gầy, vòng eo thon. Những chi tiết như lớp voan phủ, tay cape mềm mại hay chất liệu xuyên thấu được xử lý tiết chế cũng giúp tổng thể trang phục gợi cảm vừa đủ.

Bà mẹ ba con được khen vóc dáng sau sinh.

Diễn viên sinh con thứ ba hôm 23/1. Cô từng cho biết tăng khoảng 11 kg ở những tháng cuối thai kỳ, gặp một số vấn đề về nội tiết, da nám sạm. Tuy nhiên, cô nói không quá lo lắng vì đã có kinh nghiệm chăm sóc da, lấy lại vóc dáng sau hai lần sinh.

Nhã Phương sinh năm 1990, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Nhã Phương - Trường Giang kết hôn tháng 9/2018 sau 4 năm gắn bó. Họ đón con gái đầu lòng Destiny hồi tháng 1/2019 và con trai thứ hai, bé Hope, vào tháng 10/2023.