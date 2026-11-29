Theo một người bạn của Hữu Vi, đám cưới diễn ra trong không khí lãng mạn tại rừng thông của một khu du lịch, gói gọn trong vài chục khách mời là gia đình và bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Ảnh cưới của Hữu Vi và bà xã Hằng Nga.

Trong ngày trọng đại, Hữu Vi diện vest trắng, Hằng Nga chọn váy cúp ngực tôn nét gợi cảm. Chú rể nhún nhảy, bắt tay từng khách mời và phấn khích chạy dọc lối vào lễ đường. Sau đó, anh hát một ca khúc để mời cô dâu lên sân khấu. Đến phần nói lời hẹn thề và phát biểu trước khách mời, anh ngập ngừng, không nói thành lời. Bạn thân kiêm chủ hôn cho biết Hữu Vi không kiềm chế được xúc động.

Trước hôn lễ, Hữu Vi - Hằng Nga chụp ảnh cưới ở Tà Xùa (Sơn La). Hữu Vi kín tiếng về đời tư. Anh không đăng ảnh người yêu lên mạng xã hội, chỉ chia sẻ với những người hâm mộ thân thiết.

Bà xã Hữu Vi tên Công Thị Hằng Nga, sinh năm 1991, hiện là nghệ sĩ múa.

Hằng Nga tên đầy đủ là Công Thị Hằng Nga, sinh năm 1991, hiện là nghệ sĩ múa. Cô từng đoạt giải Người đẹp Bikini tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.

Hữu Vi sinh năm 1992, được biết đến từ danh hiệu Người mẫu ảnh Ngôi Sao Thời Trang 2010. Năm 2014, anh giành ngôi Á vương 3 và giải Nam vương Ảnh tại Mister Global. Hai năm sau, chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn anh là "Người đàn ông đẹp trai, quyến rũ nhất Việt Nam". Anh đóng các phim như Chiến dịch chống ế, Glee Vietnam, Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt và Khế ước bán dâu.

Trước khi kết hôn, Hữu Vi chỉ công khai một mối tình kéo dài khoảng ba năm với người mẫu Vũ Ngọc Anh, kết thúc năm 2016.