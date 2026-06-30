Một bước skincare phổ biến có thể khiến da lão hóa nhanh hơn

Khi chăm sóc da chống lão hóa, nhiều người cho rằng tẩy tế bào chết càng thường xuyên thì da càng mịn màng, sáng khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, đây lại là một trong những quan niệm dễ khiến làn da lão hóa nhanh hơn nếu áp dụng sai cách.

Tiến sĩ, bác sĩ da liễu, giảng viên lâm sàng của Đại học Washington - Heather D. Rogers - cảnh báo rằng tẩy tế bào chết không phải lúc nào cũng là "chìa khóa vàng" để có làn da đẹp. Theo bà, nếu hàng rào bảo vệ da đang suy yếu hoặc tổn thương, việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết có thể khiến tình trạng kích ứng trở nên nghiêm trọng hơn. Hệ quả là da dễ khô ráp, xỉn màu, nhạy cảm và các dấu hiệu lão hóa cũng xuất hiện rõ rệt hơn.

Tẩy tế bào chết không đúng cách có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Theo chuyên gia, tẩy tế bào chết có thể giúp loại bỏ lớp sừng già cỗi, cải thiện bề mặt da và mang lại vẻ ngoài tươi sáng hơn. Tuy nhiên, bước chăm sóc này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh và hoạt động bình thường. Đây là lớp màng tự nhiên có nhiệm vụ giữ nước cho da, đồng thời ngăn chặn vi khuẩn, ô nhiễm và các tác nhân gây kích ứng từ môi trường.

Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, việc tiếp tục tẩy tế bào chết có thể khiến lớp màng này suy yếu hơn nữa. Hệ quả là làn da dễ mất nước, đỏ rát, khô căng và viêm nhiễm.

Theo bác sĩ Rogers, điều khiến làn da trông già nua không chỉ nằm ở các nếp nhăn mà còn ở tình trạng kích ứng kéo dài và thiếu ẩm. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn hại, các nếp nhăn li ti sẽ hiện rõ hơn, bề mặt da trở nên sần sùi, xỉn màu và thiếu sức sống. Da mất nước cũng dễ trở nên mỏng hơn, kém căng mọng, khiến những dấu hiệu tuổi tác càng lộ rõ.

Vì vậy, bà khuyến cáo chỉ nên tẩy tế bào chết khi làn da đang ở trạng thái khỏe mạnh, "trông và cảm thấy ổn". Nếu da đang khô, kích ứng hoặc nhạy cảm, việc tiếp tục tẩy tế bào chết chỉ khiến làn da phải chịu thêm áp lực.

Nhiều người không nhận ra mình đã tẩy tế bào chết quá mức cho đến khi làn da phát đi những tín hiệu cảnh báo. Da thường xuyên khô căng sau khi rửa mặt, mẩn đỏ, bong tróc, nóng rát hoặc châm chích khi thoa mỹ phẩm là những biểu hiện phổ biến. Một số trường hợp còn trở nên nhạy cảm hơn với các sản phẩm chăm sóc da hoặc xuất hiện mụn bất thường dù trước đó không gặp tình trạng này. Theo bác sĩ Rogers, nếu xuất hiện những dấu hiệu trên, điều làn da cần nhất không phải là tiếp tục làm sạch sâu mà là được nghỉ ngơi và phục hồi.

Bác sĩ da liễu khuyến cáo chỉ nên tẩy tế bào chết khi làn da đang ở trạng thái khỏe mạnh.

Thay vì tập trung vào việc loại bỏ lớp sừng, các bác sĩ da liễu khuyên nên ưu tiên củng cố hàng rào bảo vệ da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm không chứa hương liệu, các thành phần cấp ẩm và phục hồi như ceramide, axit hyaluronic cùng kem chống nắng sử dụng hằng ngày.

Khi làn da đã cân bằng, đủ ẩm và không còn dấu hiệu kích ứng, bạn có thể đưa sản phẩm tẩy tế bào chết trở lại chu trình chăm sóc với tần suất phù hợp. Theo bác sĩ Heather D. Rogers, đặc biệt với làn da đang có dấu hiệu lão hóa, chăm sóc tối giản nhưng đúng cách sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn việc lạm dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết với mong muốn cải thiện da nhanh chóng.