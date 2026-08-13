Miss World 2026: Nhan sắc dàn "chị em" Đông Nam Á, Bảo Ngọc được đánh giá thế nào?

Miss World Cambodia Leakena In

Leakena In là cái tên quen thuộc với cộng đồng nhan sắc Việt, cô từng tham gia Miss Cosmo 2024 và lọt Top 10 chung cuộc. Leakena năm nay bước sang tuổi 24, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m78.

Là một người mẫu, diễn viên và influencer người Campuchia, Leakena sử dụng nền tảng của mình để truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực và trao thêm động lực cho thế hệ trẻ. Cô tích cực hỗ trợ những sáng kiến nhằm bảo vệ, giúp đỡ và nâng cao chất lượng cuộc sống của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tử tế và nghị lực.

Miss World Indonesia Audrey Bianca Callista

Audrey Bianca Callista năm nay 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1m73. Audrey là một diễn giả, nhà hoạt động vì sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Cô còn là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia chiến lược. Cô tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và các Tổ chức Quốc tế. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Audrey có thể nói được tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Hà Lan.

Miss World Laos (Lào) Mongkoutphet Harnsana

Mongkoutphet Harnsana cũng sở hữu chiều cao 1m73, thông thạo tiếng Lào, tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Việt, Mongkoutphet yêu thích du lịch và kết nối với cộng đồng. Cô hiện là một nhà làm phim và đạo diễn phim tài liệu đến từ Salavan (Lào), đã tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Truyền thông. Bên cạnh niềm đam mê kể chuyện, nhiếp ảnh và di sản văn hóa, Mongkoutphet còn yêu thích các nhạc cụ truyền thống, biểu diễn múa truyền thống như một cách gìn giữ và tôn vinh cội nguồn của mình.

Miss World Malaysia Taanusiya Chetty

Taanusiya Chetty là giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học, người mẫu và nhà hoạt động xã hội, luôn tận tâm với việc trao quyền cho cộng đồng thông qua giáo dục và các hoạt động phục vụ xã hội. Cô có niềm đam mê với cầu lông, chạy bộ, võ thuật, các môn thể thao dưới nước, âm nhạc và hoạt động tình nguyện. Taanusiya cũng có chiều cao là 1m73.

Miss World Myanmar Han Theint Theint Aung

Han Theint là sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Yangon, chuyên ngành tiếng Anh, cô cao 1m70. Han Theint rất tích cực trong việc vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và khả năng phục hồi. Cô đam mê du lịch, bắn cung và khám phá những nền văn hóa khác nhau. Người đẹp tin rằng giáo dục và lòng trắc ẩn có thể tạo ra những thay đổi tích cực và làm thay đổi cuộc sống của mỗi người.

Miss World Philippines Asia Rose Simpson

Asia Rose Simpson là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của Miss World năm nay, cô vừa tròn 18 tuổi, cao 1m70. Asia hy vọng sẽ trở thành một tác giả và họa sĩ minh họa sách thiếu nhi trong tương lai, đồng thời có kế hoạch theo học ngành Thần học và Nghệ thuật. Cô có rất nhiều sở thích đa dạng như móc len, làm bánh, hội họa, vẽ tranh, đọc sách, chơi pickleball, ca hát, viết văn và làm thơ.

Miss World Singapore Aishwarya Tan

Aishwarya là một nữ doanh nhân, gia sư toàn thời gian và nhà sáng lập một công ty chuyên về marketing sáng tạo. Hiện cô đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh và Truyền thông. Aishwarya năm nay 23 tuổi, cao 1m74.

Miss World Thailand Kanteera Techaphattanakul

Kanteera là một kỹ thuật viên xét nghiệm y khoa, hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Hành chính công. Từng là một đứa trẻ không có quốc tịch, cô đã biến chính hành trình của mình thành động lực để trao quyền cho những người có hoàn cảnh tương tự thông qua sáng kiến Dare Your Dream, hỗ trợ trẻ em không quốc tịch tiếp cận giáo dục và nâng cao nhận thức về quyền có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Kanteera năm nay 23 tuổi và cao 1m73.

Miss World Vietnam Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Hoa hậu Bảo Ngọc sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, học vấn cũng rất ấn tượng: Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.

Bảo Ngọc là người mẫu, đồng thời là Nhà sáng lập & CEO của Gen Zero - một doanh nghiệp xã hội do thanh niên dẫn dắt, với mục tiêu trao quyền cho người trẻ để họ đóng vai trò lãnh đạo trong các hoạt động về khí hậu và tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Bảo Ngọc từng giành vương miện Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2022.