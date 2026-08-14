Thí sinh Miss World 2026 khoe sắc trong tà áo dài truyền thống tại Vịnh Hạ Long

Chương trình khai mạc Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 được tổ chức bên bờ Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Sự kiện đánh dấu chặng đầu tiên trong hành trình của cuộc thi tại Việt Nam, trước khi đoàn thí sinh tiếp tục đến Hải Phòng và Khánh Hòa.

Điểm nhấn của phần mở màn là màn xuất hiện của 111 thí sinh Miss World trong bộ sưu tập áo dài Tinh Hoa Lụa Việt của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa và sự kết nối giữa các quốc gia. Các thí sinh được giới thiệu theo bốn khu vực gồm châu Mỹ và vùng Caribê, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Bộ sưu tập sử dụng chất liệu lụa Việt, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của áo dài và kỹ thuật thủ công trong nước. Theo ban tổ chức, mỗi tà áo dài được xem như một lời chào từ Việt Nam. Mỗi bước đi của thí sinh trở thành nhịp cầu đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn. Các người đẹp đồng thời đóng vai trò đại sứ, góp phần đưa câu chuyện về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến khán giả trên nhiều châu lục.

Đi cùng áo dài là những chiếc nón lá được vẽ thủ công. Trên mỗi chiếc nón là các hình ảnh tiêu biểu của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, cùng những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất di sản.

Những chiếc nón được tỉnh Quảng Ninh dành tặng các thí sinh như món quà lưu niệm trong những ngày họ lưu lại địa phương. Sự kết hợp giữa áo dài, nón lá và hình ảnh Vịnh Hạ Long tạo nên dấu ấn văn hóa Việt Nam xuyên suốt phần trình diễn.